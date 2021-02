Attesa per il nuovo monitoraggio Abruzzo e Campania verso l'arancio

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 12:21

Da lunedì 15 febbraio possibili nuove restrizioni per alcune Regioni





Abruzzo, arancione ineludibile

Zaia: Rt a 0,72, restiamo zona gialla

In Campania previsto aumento contagi

I dati nazionali

Lo studio Made in Usa

talia sempre alle prese con il: sono 15.146 i nuovi casi di nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal nuovo bollettino delche registra anche 391 decessi. Il tutto mentre alcune regioni attendono con preoccupazione ildel contagio che, dal 15 febbraio, potrebbe ricolorare la Penisola con nuove tinte d'arancio.«Lesui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell’, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia che si riunirà domani non potrà che classificare l’in zona arancione. Se l’ordinanza del ministro verrà pubblicata sabato, la nuova disciplina scatterà da domenica», ha annunciato il presidente della giunta regionale abbruzzese,«Purtroppo - ha continuato Marsilio - la forte incidenza dellain alcune aree del territorio abruzzese, e in particolare nell’area metropolitana Pescara-Chieti, sta facendo rapidamente risalire ladei contagi. A tal proposito, domani mattina il gruppo tecnico-scientifico regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell’andamento epidemiologico, con particolare attenzione aisottoposti a discipline più restrittive e a segnalazioni di allerta».In valutazione anche l’opportunità di prorogare o no laper i comuni di Atessa, San Giovanni e Tocco da Casauria, sulla base dei contagi registrati nella settimana trascorsa: «Lae la velocità di trasmissione di questa terza ondata è ben maggiore della seconda ondata che ci ha colpiti a novembre. Per arrestare la corsa del virus e la risalita degli indicatori, che altrimenti porterebbero l’intera Regione in zona rossa tra un’altra settimana, occorre intensificare glie l’applicazione di comportamenti corretti», ha concluso Marsilio.Buone notizie invece arrivano dal Vento, dovenel corso del punto stampa ha dichiarato: «Abbiamo un indice Rt allo 0,72 e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100mila abitanti in una settimana. Quindi non ci sono preoccupazioni: la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi».Durante l'incontro con i mezzi di informazione, Zaia ha anche spiegato che «per me tra Regioni in zona gialla glidovrebbero essere consentiti». E ancora: «Stiamo preparando l'ordinanza regionale per riaprire leda lunedì prossimo. Il Dpcm scade il 15 febbraio, lunedì prossimo, e non sappiamo ancora se si riapre o no: dipende dale dal governo, dalleche prevedrà il governo. Siamo in attesa anche noi. Il Veneto è zona gialla e quindi può riaprire gli impianti sciistici e faremo di tutto per riaprirli».Sulladella popolazione Zaia ha aggiunto: «Non c'è nessuna legge che vieta l'di vaccini da parte delle Regioni. E mi sembra che il comunicato Ue di ieri sera abbia fatto luce proprio su questo. Noi vogliamo farlo nell'assoluta legalità e ci dovrà essere l', penso da parte del ministero della Salute. Ma questa autorizzazione la chiederemo non appena la proposta di fornitura sarà concreta: per questo abbiamo chiesto una proposta scritta».Zaia quindi ha ricordato che «ci sono arrivate moltissime, stornate quelle riguardanti vaccini non autorizzati ne sono rimaste un paio che il direttore generale della sanità regionale sta approfondendo. C'è chi dice che l'idea di cercare di acquistare vaccini sul mercato per i veneti è una fuga in avanti. Io non ho parole. È mio, anche etico, cercare i vaccini per i veneti se oggi i vaccini non ci sono. A me interessa solo vaccinare i veneti e arrivare il prima possibile a un Veneto Covid free».In, invece, l'Unità di crisi della Regione, nella relazione emessa dopo l'ultima riunione per verificare l'incidenza dei contagi scolastici, ha lancaito l’con una previsione di oltre 254.000 casi di Covid-19 al 28 febbraio, rispetto ai 223.000 del primo febbraio.Per questo, la Regione ha elaborato sulla base degli algoritmi un sistema diterritoriale per individuare Comuni, Province o macro aree «soggette a incremento dei contagi idonei a impattare in maniera significativa sull'incidenza della malattia a livello regionale». L'Unità di crisi ha sottolineato che gli alert dovranno orientare le decisioni locali.Per evidenziare il quadro preoccupante, l'Unità di crisi ha sottolineato che, alla luce delle misure previste daldel 14 gennaio e con nuovi criteri di mobilità e gestione degli esercizi commerciali e sociali nonché didattici, si è assistito nuovamente e progressivamente a undi incidenza della malattia da Sars-Cov-2, particolarmente in talune aree della Regione.Nell'area della città metropolitana die particolarmente in quella di competenza dell'Asl Napoli 3 Sud si è registrato una significativadei contagi, la cui natura è ancora oggetto di studio anche a livello molecolare per comprenderne le motivazioni. In particolare vengono portati gli esempi di Torre Annunziata, arrivata al 29,24% di tamponi positivi, e di Castellammare di Stabia, che il 7 febbraio ha toccato il 30,86% di tamponi positivi.Detto di contagi e decessi, il bollettino del ministero della Salute riporta ulteriori dati sull'andamento dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 292.533 ieffettuati, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmentesono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri). Le persone attualmentein terapia intensiva sono 2.126, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 18.942 (-338 rispetto a ieri). Le vittime totali del coronavirus ad oggi in Italia sono 92.729.Duesono meglio di una dal momento che così si può raggiungere il 95% didal contagio Covid. L'abitudine che si sta diffondendo negli Usa, quella di indossare una protezione in aggiunta all'altra, come hanno fatto Anthony Fauci e Joe Biden, sembra ora confermata dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie americani, Cdc. Secondo i risultati di undi laboratorio in cui sono state distanziate di circa due metri due teste artificiali, verificando quante particelle delle dimensioni del coronavirus emesse da una sono state poi inalate dall'altra, i ricercatori hanno scoperto che indossare una maschera blocca circa il 40% delle particelle dirette alla testa inalante. Con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale sale all'80%. Quando entrambe le teste indossano doppia mascherina, si raggiunge il 95%.Per ora, le autorità sanitarie Usa spiegano che il primo passo è convincere le persone aalmeno una mascherina e farlo correttamente. «La prima sfida - ha evidenziato, dei Cdc - è quella di ottenere che il maggior numero di persone indossi la mascherina. E poi aiutarle a ottenere il massimo beneficio da questo dispositivo di protezione».