Valle d'Aosta verso la zona bianca? Ma il resto d'Italia peggiora

Il possibile primato della Valle d'Aosta

Il resto d'Italia alle prese con le varianti

La Lombardia guida i preoccupati

Il bollettino del 18 febbraio

ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca. Sarebbe la prima regione in. Mentre Lombardia, Lazio, Fiurli-Venezia Giulia e Piemonte rischiano di passare all'arancione. Concluso l'iter dell'insediamento del nuovo Governo guidato da Mario Draghi , quindi, la Penisola si appresta a cambiare di nuovo i propri colori.Ladefinitiva - che tiene conto anche di altri parametri - sarà presa dal ministro della Salute,. Ma la Valle d'Aosta ci spera. La piccola regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui solo 2 in terapia intensiva. Con il passaggio indecadrebbero divieti e chiusure (palestre, cinema, teatri) oltre che l'efficacia del Dpcm che blocca lo sci amatoriale fino al 5 marzo.Ma per il resto d’Italia, invece, le cose non stanno andando così bene. Tanto che per gli, zona gialla e minori restrizioni ormai sonocon la diffusione delle varianti Covid in Italia. Lo ha spiegato bene all'Adnkronos Salute, fisico ideatore della pagina Facebook "Coronavirus - Dati e analisi scientifiche". Dai dati del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute su Covid-19, che saranno resi noti domani, «mi aspetto il peggioramento delle fasce di rischio di alcune Regioni, ma questo a detta di moltinon sarà sufficiente a contenere le. Ritengo che le zone gialle siano oramai incompatibili con la maggiore contagiosità del virus e che andrebbero abolite. Serve inoltre rivedere i 21 parametri e renderli più restrittivi per adattarli al nuovo scenario delle varianti», ha spiegato Sestili.A guidare le Regioni che temono il ritorno in zona arancione è la. «Spero proprio di non andare in arancione, lo spero e mi auguro che non si verifichi questa: i dati ufficiali non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì. Chiedo, se fosse possibile, di anticipare la decisione perché i dati li hanno martedì. Purtroppo è un dato di fatto acquisito che con le chiusure i dati migliorano, con le aperture più larghe aumentano i dati che peggiorano», ha affermato il presidente di Regionein un’intervista a Bergamo Tv.Chiede la fascia gialla anche il governatore del: «La situazione non è peggiorata, è stabile. L’Rt, seppur in lieve crescita, rimane comunque sotto l’1, quindi i numeri sono da Piemonte in zona gialla. Il verdetto spetta al Cts, spetta a Roma», ha affermatoSecondo il vicepresidente del«a meno che non si cambi qualchedi definizione nella classificazione, non vedo perché noi dovremmo con questi numeri andare in una zona diversa da quella gialla. I dati arrivati ieri sera sono tutti in riduzione: Rt ha una punta più bassa di 0,74 avendo una media di 0,8 contro lo 0,94 della scorsa settimana».Piùl'assessore alla Sanità delche ha comunicato un Rt pari a 0,95 e per questo «attendiamo le valutazioni finali dell’Istituto superiore di sanità ma pensiamo di poter rimanere gialli».Nel frattempo, il ministero della Salute ha comunicato i numeri del nuovo. Sono 13.762 idi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le bsono, invece, 347. Sono stati 288.458 i tamponi effettuati, con ilrispetto ai nuovi casi (13.762) che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 384.501 (-4.363), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771). Le vittime totali, invece, sono 94.887. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia sono 2.045, due in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi, invece, sono 17.963, 311 in meno. I cittadinisono oltre 3,2 milioni quelli che hanno ricevuto la prima dose e più di 1,3 milioni quelli che hanno fatto il richiamo