Pfizer, 15 miliardi dal vaccino. Italia alle prese con le classi pollaio

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 18:39

In Italia, 9.660 positivi nelle ultime 24 ore

Pfizer fattura: 15 miliardi di dollari nel 2021

La situazione nelle regioni italiane

Sos scuola: ancora troppe classi pollaio

I Nas ad Ascoli Piceno

I dati in Italia

'è chi vuol far da solo (Zaia), chi rilancia la(Zingaretti) e chi spera di centrare glifissati (Bertolaso). In ongi caso, l'Italia è sempre alle prese con lacovid che non dà tregua nemmeno nel mezzo dell'ultima crisi politica con Roberto Fico atteso al Colle per presentare al presidente Sergio Mattarella la relazione sull'ultimo giro di consultazioni dopo la spaccatura aperta da Italia Viva nel. Nellesono stati 9.660 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 499 vittime.Sembra ormai in dirittura d'arrivo il risultato dell'interlocuzione fra il ministero della Salute, il Cts e le associazioni di categoria della ristorazione e del turismo. Il viceministro alla Salute, in un intervento alla trasmissione I Fatti Vostri ha parlato delladei ristoranti a cena: «Con il progredire della vaccinazione devono, e sottolineo devono, riaprire ianche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus».Dall'altra parte della campagna vaccinale, il gruppo farmaceutico americanoha pubblicato le stime delledel vaccino anti-Covid, sviluppato in partnership con l'azienda tedesca BioNTech, per un valore di circa 15 miliardi di dollari nel 2021. Il vaccino sarebbe quindi uno dei più grandi successi nella storia dell'farmaceutica. Pfizer, che ha pubblicato oggi i suoi risultati trimestrali, prevede di generare un margine netto su questo prodotto del 25-30%«Ci stiamo muovendo per vedere se sul mercato possiamo trovare altri». Così il presidente del Venetoha lanciato una perlustrazione del mercato per assicurare alla propria regione il numero di vaccini necessari a coprire un numero maggiore di cittadini. L'iniziativa non ha mancato di sollevare delle perplessità, subito parate da Zaia che ha descritto la sua come una cosa «» se fatta nel rispetto delle regole. Al dilà dell'emergenza, però, l'obiettivo è quello di «cominciare a ragionare sui"covid free": noi dobbiamo essere i primi con le nostre imprese», ha concluso Zaia.Nel, invece, il presidente di regionefesteggia per il taglio dei 100mila appuntamenti già fissati in meno di 24 ore per vaccinare gli over 80: «Nel Lazio prenotato un anziano su 4. Grazie a chi sta lavorando, ai cittadini per la pazienza e la collaborazione. Uniti vinceremo questa sfida», ha commentato Zingaretti su Twitter.Ben più ottimista è, consulente della regione Lombardia per la campagna vaccinale regionale: «Ildi vaccinare tutta la popolazione regionale prima diè possibile». Un'affermazione a cui ne è subito seguito un'altra, più prudente: «Sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia».Nel frattempo, dopo il ritorno sui banchi delle(da lunedì 1 febbraio eccetto la Sicilia) è arrivata la protesta dell': «Neanche l'emergenza covid ha fatto sì che la nostra pluriennale richiesta di abolire lesia stata accolta. Ci ritroviamo a pochi giorni dalla scadenza per consegnare l'organico delle classi del prossimo anno scolastico con il vecchio parametro dei 27 alunni per classe alle superiori, con possibilità di arrivare anche a 30», ha spiegato il presidente. Una battaglia che va avanti da tempo e che, nonostante tutte le precauzioni sugli assembramenti, non sembra ancora giunto a soluzione.Tornando alla questione vaccini, da segnalare l'intervento dei carabinieri del Nas ad Ascoli Piceno. Le forze dell'ordine hannola documentazione riguardante ladei vaccini anti Covid 19 avvenuta il 2 e il 3 gennaio scorsi nell'Area vasta 5 di Ascoli Piceno. Una iniziativa che fa seguito alla comunicazione dell'Ordine dei medici sulle «somministrazione del vaccino a soggetti non rientranti fra leprioritarie, come lo sono i sanitari a contatto diretto con pazienti». Le segnalazioni raccolte parlano di somministrazione al personale amministrativo delle strutture sanitarie. Un'eventualità che, seppure in difesa, il direttore dell'Area vasta 5non smentisce totalmente: «Abbiamo fin qui fatto 3.790 vaccinazioni e 2.700 seconde dosi. Certamente ci sono anche amministrativi, visto che lavorano in ambienti ospedalieri, Rsa comprese, e sono nostri dipendenti. Voglio solo ricordare che i primi 6 dipendenti risultati positivi al Covid a marzo 2020 sono stati amministrativi in servizio al Cup».Detto deie delle morti, nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute, sono stati 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (9.660) pari al 3,9%, in calo dell'1,7% rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 158. I ricoverati con sintomi sono invece 20.317, quindi 57 in più di ieri.