Sileri: «Aprire i ristoranti a cena non appena possibile»

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 15:59

I

Pierpaolo Sileri (foto: Open)

Un segnale che fa ben sperare

Si attende il parere del Cts

Attenzione massima sui vaccini

l viceministro alla Salute,in un intervento alla trasmissione I Fatti Vostri ha parlato della riapertura dei: «Con il progredire della vaccinazione devono – e sottolineo devono – riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del».Un segnale importante che arriva dalle istituzioni e che va nella direzione auspicata e tracciata daie dallaormai qualche settimana fa nell' incontro aveuto con il ministro Stefano Patuanelli . Impensabile lavorare in queste condizioni nonostante la zona gialla. Un giallo sbiadito quello di questo inverno che impedisce ai locali di rimanere aperti anche a cena dovendo abbassare le serrande e limitarsi ad asporto e delivery dalle 18.perchè le spese fisse da migliaia di euro superano (e di gran lunga) gli incassi. Anche perchè la voglia di uscire ada parte degli italiani c'è, ma tutti attendono di vedere come va prima di lanciarsi, timorosi di essere contagiati o non godersi l'uscita per via delleDa giorni i ristoratori sono col fiato sospeso in attesa che ilsi esprima sulla possibilità di aprire anche a cena in zona gialla e almeno a pranzo in quella arancione, ma nulla per ora è giunto di ufficiale. Si spera che questa "scossa" di Sileri possa essere un'avvisaglia. Anche perchè lo stesso Sileri si è espresso favorevolmente pure sulle passeggiate domenicali aviste nell'ultimo settimana.«Io non condanno glimostrati in tv domenica - ha detto Sileri - vedere persone che passeggiano lungo i Navigli di Milano mantenendo la distanza, con la mascherina e senza contatto fisico, non ha niente di male. Anzi, hanno fatto bene a uscire con la bellissimache c'era, se hanno osservato le».Poi ha fatto il punto sulle forniture di vaccino all'Italia : «Ieri - ha detto - ho scritto al direttore generale di Aifa chiedendogli di rivedere il limite dei 55 anni per fruire del vaccino di, che peraltro è suggerito e non mandatorio, e portarlo in linea con la Germania, che ha indicato la soglia dei 65 anni. Indicare un limite massimo diè una precauzione in questo momento, ma deve durare poco, se gli studi confermeranno che questo vaccino è efficace e sicuro per tutte le età, a partire dai 18 anni».