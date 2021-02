Spostamenti fra regioni vietati fino al 27 marzo. Le decisioni del Governo

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 12:01

Stop agli spostamenti tra Regioni

Niente spostamenti interregionali

Assoturismo: colpo di grazia per stagione invernale

Il bollettino del 22 febbraio

l Consiglio dei ministri guidato dal presidente del Consiglio,, ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga iltra Regioni fino al 27 marzo. Nel frattempo, sono 9.630 i nuovi casi diin Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 13.452).Com'era atteso, quindi, il nuovo Governo continua sulla stessatracciata dal precedente: niente spostamenti tra Regioni anche se gialle. Stesso discorso anche per la regola che limita gli spostamenti verso lea due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni: continua a rimanere in vigore.Fino al 5 marzo, si ricorda, è in vigore ilche consente, in ambito regionale nelle regioni gialle e comunale in quelle arancioni, lo spostamento «verso una sola abitazione privata abitata», una sola volta al giorno e rispettando ildalle 22 alle 5. La deroga permette a due persone di andare in visita ad amici e parenti. La novità importante è che lanon è più prevista nelle regioni rosse, dove non sarà possibile andare a trovare amici e parenti.Diverso, invece, il discorso per iin zona arancione. In quelli sotto il limite di cinquemila abitanti «sonogli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini».Sulla questione aperture è intervenuto anche il leader della Lega,che ha detto: «Con estrema cautela e prudenza, ma serve un graduale ritorno alla vita, riaprendo in sicurezza, piscine, teatri e oratori, ma anche i ristoranti la sera dove è possibile, altrimenti i danni anche mentali oltre cherischiano di essere devastanti. Lo sport e’ importante. Spero ci sia questo cambio di passo».Una decisione, quella della proroga al 27 marzo del divieto di spostamento tra regioni, che perè la pietra tombale sulla stagione turistica invernale . Che, di fatto, non è mai partita, mandando in fumo fino ad ora 2 miliardi di fatturato solo per alberghi, rifugi e le altre attività ricettive.«Si tratta di unrilevante, ancora più consistente se si considera che il mancato afflusso di visitatori (abbiamo già perso 18 milioni di presenze turistiche) genera a sua volta danni a cascata su tutta l’economia dei territori, in particolare delle mete montane - sottolineano in una nota - Il Governo, nel predisporre i nuovi, dovrà tenerne conto. L’auspicio è che ora si acceleri sulla campagna die si faccia tutto quello che si può fare per salvare almeno la prossima stagione di Pasqua e delle feste primaverili».Con quasi 80milain meno - a causa dell'effetto "domenica" - scendono sotto i 10mila ial coronavirus nelle 24 ore in Italia, ma letornano a salire, così come i ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Sono 9.630 i test positivi, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 13.452). I morti sono invece 274 (ieri 232). Sono stati 170.672 i molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 250.986). Ilè del 5,6%, ieri era stato del 5,4% (quindi c'è un aumento dello 0,2% in 24 ore).Attualmente, sono 2.118 le persone ricoverate inper il Covid-19, con un aumento di 24 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 162. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.155 persone, in aumento di 351 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi tornano a scendere dopo due giorni di rialzo e sono ora 387.903 (-992 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.334.968 (+10.335), in isolamento domiciliare ci sono ora 367.630 persone (-21.265). I casi totali da inizio epidemia in Italia sono 2.818.863, i morti 95.992.Infine, i cittadinisono oltre 3,5 milioni quelli che hanno ricevuto la prima dose e più di 1,3 milioni quelli che hanno fatto il richiamo.