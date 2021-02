Inevitabili due ondate all'anno Studio cipriota: Colpa del clima

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 18:10

Covid, colpa del clima?

Il clima rientri tra i parametri di base

Oltre 13mila contagi oggi in Italia

Secondo focolaio in un allevamento di visoni

Seconda dose a Papa Francesco

a «seconda ondata» dellapotrebbe non avere nulla a che vedere con la mancanza di prudenza o di adeguate misure di controllo. Secondo uno studio condotto da, ricercatori dell’Università di Nicosia a Cipro, avere dueall’anno durante una pandemia è praticamente inevitabile, a causa dell’impatto delle temperature, dell’umidità e del vento.I risultati, pubblicati sulla rivista Physics of Fluids, evidenziano che sebbene le, le restrizioni dei viaggi e le linee guida per il distanziamento sociale aiutino a rallentare la crescita dei nuovi contagi a breve termine, a giocare un ruolo chiave a lungo termine sono soprattutto gli effetti climatici. Per questo, gli studiosi sostengono che bisognerebbe incorporarli nei modelli epidemiologici. Attualmente i modelli per prevedere il comportamento di un’contengono solo due parametri di base: la velocità die la velocità di recupero.Il bollettino di oggi intanto parla di 13.189 nuovidi coronavirus in Italia (ieri erano +9.660). Iodierni sono 477. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 279.307, ovvero 33.878 in più rispetto a ieri quando erano stati 244.429. Mentre il tasso di positività è 4,7% (l’approssimazione di 4,722%): vuol dire che su 100eseguiti più di 4 sono risultati positivi; ieri era 3,9%. Dal 15 gennaio questa percentuale casi/tamponi è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti al 15 gennaio e non è possibile fare confronti con lo storico.Intante torna a preoccupare la situazione dei con l'annuncio di un secondo focolaio di coronavirus in un allevamento italiano . A denunciarlo è lache chiede al ministro della Salute Roberto Speranza un intervento urgente per cambiare la temporanea sospensione all’allevamento di visioni (che scadrà il 28 febbraio) in un divieto definitivo. Il Sivemp-Veneto (sindaco italiano veterinari di medicina pubblica), in un articolo pubblicato ieri sul proprio portale ha commentato gli esiti deidiagnostici attualmente in corso negli allevamenti di visoni, tra cui anche nell’unico allevamento veneto situato a Villa del Conte, in provincia di, nel quale risulterebbero 5 animali, sottoposti a test virologici (tamponi oro-faringei e/o fecali), con positività al Sars-CoV-2; il 90% dei visoni su un campione di 60 animali sottoposti a test sierologici (sangue), con anticorpi per esposizione al coronavirus.Come stabilito, a tre settimane dalla prima dose, che aveva ricevuto lo scorso 13 gennaio, oggiè tornato nell’ambulatorio allestito all’Aula Paolo VI per completare il processo di immunizzazione dal virus. È quanto si apprende da fonti vaticane