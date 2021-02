Da ReiThera 100 milioni di dosi Italia autonoma con i vaccini?

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 17:44

sarà “autonoma” nella produzione di vaccini anti-Covid grazie ache si dice pronta a produrre 100 milioni di dosi. L’annuncio è arrivato in un'intervista a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) rilasciata da, presidente e direttrice del dipartimento di immunologia della casa di Castel Romano. Il gruppo, in cui ha investito di recente, ha acquistato dei bioreattori grazie ai quali potrà aumentare la produzione.Una buona notizia dato il ritardo di altre cause farmaceutiche che sta complicando i piani per uscire dalla crisi. Anche perchè il numero di contagi non riesce a crollare: nelle ultime 24 ore sono stati 13.659 i nuovi casi registrati. I decessi odierni sono 422. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 270.142, ovvero 9.165 in meno rispetto a ieri quando erano stati 279.307. Quando la proprietà intellettuale di Okairos è stata acquisita dalla GlaxoSmithKline ("GSK") nel maggio 2013, la Società ha cambiato nome in ReiThera Srl mantenendo il pool di esperti e quindi il know-how all'interno dell'Azienda.Oggi ReiThera, con laboratori di ricerca e sviluppo all'avanguardia, un impianto di produzione GMP situato a Roma e laboratori ausiliari a Napoli, fornisce soluzioni innovative ed affidabili per ogni fase dello sviluppo di un nuovo prodotto. Quando la proprietà intellettuale di Okairos è stata acquisita dalla GlaxoSmithKline (“GSK”) nel maggio 2013, la Società ha cambiato nome in ReiThera Srl mantenendo il pool di esperti e quindi ilall’interno dell’Azienda.Oggi ReiThera, con laboratori die sviluppo all’avanguardia, un impianto di produzione GMP situato a Roma e laboratori ausiliari a Napoli, fornisce soluzioni innovative ed affidabili per ogni fase dellodi un nuovo prodotto.«I nuovi- spiega Folgori che è anche fondatrice del nucleo originario di ReiThera,- sono stati acquistati anche in previsione della produzione su larga scala e a pieno regime, se ReiThera disporrà dellenecessarie, saremo in grado di produrre fino a 100.000.000 di dosi all'anno e quindi potremmo soddisfare l'intero fabbisogno vaccinale dell'Italia».I progressiperfezionati dall’azienda hanno consentito di incrementare la qualità e la portata della produzione. L'officina farmaceutica applica in ambiente GMP processi di produzione dei vettori virali attenuati utilizzando linee cellulari ingegnerizzate al fine di ottimizzarne la produttività, grazie all' impiego di bioreattori che utilizzano sacche monouso per colture di cellule in sospensione su una scala che va da 2 a 2000L. Questo processo denominato di "upstream", basato sull'uso di bioreattori "STR" (stirred tank bioreactors) permette di aumentare i volumi di produzione in modo rapido e lineare.Il vettore virale viene successivamente purificato (processo di "downstream") per rimuovere i contaminanti del processo di produzione e quindi principalmente della linea cellulare. La fase di purificazione del virus è basata su tecnologie avanzate che prevedono l'utilizzo di tecniche per filtrazione di profondità, separazione con cromatografia a scambio ionico e formulazione attraverso ultrafiltrazione a flusso tangenziale.Al fine di garantire la qualità del vaccino, l'intero processo produttivo viene monitorato con campionamenti rappresentativi delle varie fasi produttive, necessarie alle opportune analisi. Il formulato vaccinale a questo punto è pronto per essere sottoposto a una procedura di riempimento automatizzato di flaconi per prodotti iniettabili, e conservato in condizioni refrigerate in attesa della distribuzione. La fase di purificazione del virus è basata su tecnologie avanzate che prevedono l'utilizzo di tecniche per filtrazione di profondità, separazione con cromatografia a scambio ionico e formulazione attraversoa flusso tangenziale.Al fine di garantire ladel vaccino, l'intero processo produttivo viene monitorato con campionamenti rappresentativi delle varie fasi produttive, necessarie alle opportune analisi. Il formulato vaccinale a questo punto è pronto per essere sottoposto a una procedura di riempimento automatizzato di flaconi per prodotti iniettabili, e conservato in condizioni refrigerate in attesa della. Nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, la presidente ha spiegato che le dosi andranno prioritariamente all'Italia, ma ciò non esclude che successivamente potrebbero aprirsi alla vendita presso altri Paesi.All'operazione partecipa anche Invitalia con un investimento da 81 milioni di euro. Ma quando saranno disponibili le dosi? «Siamo ottimisti sul fatto di poter iniziare il prima possibile i più ampi studi di Fase 2 e 3 - ha risposto Folgori - molto dipende dalle risorse che avremo a disposizione per iniziare la produzione su larga scala e dalla struttura della filiera distributiva. Non conoscendo ancora i dettagli logistici non possiamo dare risposte esatte, ma auspichiamo che, dopo l'approvazione, il vaccino possa arrivare agli italiani nel più breve tempo possibile». Non conoscendo ancora i dettagli logistici non possiamo dare risposte esatte, ma auspichiamo che, dopo l'approvazione, il vaccino possa arrivare aglinel più breve tempo possibile».