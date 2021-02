Gli esperti temono le varianti. Galli: «Diffuse anche in Italia

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 18:48

Preoccupano le varianti

Pregliasco: I colori mitigano il contagio

Ricciardi: Eliminare il Covid, non conviverci

Galli: Varianti in diffusione

on l’avvicinarsi di due date “x” per il futuro prossimo dell’- il 15 febbraio scade lo stop allo spostamento tra regioni, il 5 marzo scade il Dpcm post-natalizio, gli esperti di sanità tornano a dibattere consu quelle che potrebbero essere le misure più efficaci per contrastare laMentre i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 7.970 con 307e un tasso dial 5,5%, i pareri sono (a sorpresa) in linea e la linea è quella della massima cautela.«Il lockdown a colori - ha detto, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, intervenendo a Tagadà, su La7 - è una forma di mitigazione del, quindi è fisiologico che possano esservi delle risalite nei numeri dei casi. Se le riaperture sono state precoci e in virtù delle, è difficile dirlo, dobbiamo in ogni caso ridurre i contatti, è l’elemento fondamentale del nostro comportamento, al di là della chiusura die coprifuoco. La gestione della zona gialla è tra le più difficili perché lascia molte porte aperte, siamo ancora su una lama di rasoio, anche alla luce dellein corso del Cts su riaperture di piscine, palestre, cinema e teatri».A tenere banco poi sono le, nuovo spauracchio proprio quando il vaccino stava entrando a pieno regime. «Il Cts indipendente inglese lancia unaal Parlamento perché il Regno Unito adotti una strategia per l’eliminazione e non la convivenza con il, dovremmo farlo anche noi». Lo ha detto su Twitter, professore di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Speranza, richiamando l’attenzione sulla necessità di una strategia più dura contro Covid-19.Anche il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano,teme le varianti. «La pericolosità delleche si stanno diffondendo anche in Italia - ha detto all’Agi - è ancora tutta da definire, ma qualche dato in quella direzione purtroppo c'è». E per non farci «cogliereè necessario attivare un sistema funzionante e puntuale per la rilevazione dei fenomeni quando accadono».Galli prova ad indicare laper uscirne: «È importante procedere su due fronti: quello dei possibili focolai e quello delle campionature. Ogni Regione - continua - dovrebbe effettuare un certo numero disettimanali per ottenere una campionatura rappresentativa a livello nazionale delle alterazioni che si presentano». Per il, «avere il polso della situazione permette di ottenere un'identificazione rapida dei focolai e di mettere subito intotale i comuni». Perché «non c'è alcuna alternativa al lockdown per arginare l'avanzata del virus».