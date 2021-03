La Lombardia apre alle aziende: ok alla vaccinazione in fabbrica

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 16:24

A

La Regione Lombardia apre alle vaccinazioni in azienda

Moratti: non è una corsia preferenziale

Confindustria: possibile vaccinare 300-400mila lavoratori

Il più grande hub italiano

un anno dallo scoppio della pandemia, laè pronta a gettarsi alle spalle ritardi, errori e imprecisioni per puntare dritta all'obiettivo delladi massa. E per riuscirci, prima Regione in Italia, ha deciso di coinvolgere direttamente le. La Regione ha infatti firmato un protocollo di intesa con Confindustria, Confapi e l'Anma (associazione dei medici competenti) che presto potrebbe essere esteso anche ad altre Regioni italiane. Contestualmente, lanazionale ha presentato un piano di vaccinazione in azienda al Governo affinché il mondo delle imprese e quallo sanitario siano allineati nel momento in cui la campagna vaccinale marcerà a pieno regime.«È un allargamento che ci consente di avere minore tensione sugliperché il vaccino potrebbe essere somministrato in altre strutture», ha spiegato la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Come per il caso dei supermercati , questa iniziativa congiunta non andrà a toccare le liste delle categorie prioritarie né rappresenteranno un canale preferenziale. Piuttosto, si tratta di un percorso parallelo che ha l'obiettivo di aumentare ladelle vaccinazioni. La delibera della Regione Lombardia è stata inviata al commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo. Tocca a lui definire le modalità esecutive.«Apriamo le porte delleper uscire più in fretta da questa emergenza - ha affermato il presidente di Confindustria Lombardia,- Basta chiacchiere, dobbiamo fare azioni, intervenire. I vincoli sono due: glidove fare le vaccinazioni e ladei vaccini. Nelle prossime settimane condivideremo il protocollo e le modalità applicative con il sindacato come abbiamo fatto con i protocolli per la sicurezza in azienda». Secondo le prime stime, in questo modo si potrebbe arrivare a vaccinare 300-400mila. «Potremmo fare 150 mila vaccinazioni alla settimana, coinvolgendo anche i familiari dei dipendenti . Mi auguro che l’iniziativa parta subito», ha proseguito Bonometti. Per, presidente di Confapi «coniugare salute e attività produttive è fondamentale, da medico cercherò di portare la mia esperienza e il contributo, prima vacciniamo tutti meno contagi avremo e meno varianti avremo».Ovviamente, come ogni buon proposito, anche questo deve fare i conti con la realtà . Ossia: dosi di vaccino ancora troppo scarse e difficoltà nella gestione in azienda delle fiale (con alcuni vaccini che devono essere conservati a -70-80 gradi).Nel frattempo, sempre la Lombardia accelera sul piano vaccinale regionale allestendo il primoal parco di Trenno. Opera della Difesa, il punto vaccinale è il più granded'Italia ed è già attivo (sebbene ancora a ritmi di 100 somministrazioni al giorno). «Per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie», ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.