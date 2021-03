Via libera a Johnson&Johnson. Contagi sopra quota 25mila

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 16:58

Johnson&Johnson, via libera dall'Ema

Problemi per AstraZeneca

Il bollettino dell'11 marzo

'Agenzia europea del farmaco () ha dato la sua autorizzazione al vaccino di. Ora si aspetta l'autorizzazione della Commissione europea per cominciare la distribuzione delle dosi secondo i contratti firmati dall'Unione.La notizia è stata accolta con pitività dalla commissaria alla Salute dell'Ue,: «Questo segna un altro passo fondamentale per garantire che tutti i cittadini possano accedere il prima possibile a vaccinazioni sicure ed efficaci».A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, l'Agenzia del farmaco italiana (Aifa) ha bloccato l'utilizzo di un lotto del vaccino. In attesa di indagini più approfondite sugli effetti collaterali e sulla possibile formazione di coaguli di sangue, però, l'Ema ha dato parere favorevole al continuo utilizzo del vaccino in questione nonostante alcuni Paesi europei ne abbiano già sospeso la somministrazione. Secondo l’Agenzia europea per i medicinali: «I benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato mentre vanno avanti le indagini sui casi di eventi tromboembolici».Nuovo balzo dei positivi al test del coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati più di 25mila (per la precisione: 25.673 contro i 22.409 di ieri), secondo i dati dell'ultimodiramato dal ministero della Salute. Le vittime sono 373, gli ingressi in terapia intensiva giornalieri di nuovo vicini al picco massimo con 266 (con un saldo fra entrate e uscite pari a 32 pazienti).Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 372.217, a fronte dei 361.040 del giorno precedente. Il(rapporto positivi/test) odierno è del 6,9%, mentre ieri era stato del 6,2% (+0,7%). In totale, i casi da inizio epidemia sono 3.149.017, i morti 101.184. Gli attualmente positivi sono 497.350 (+10.276 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.550.483 (+15.000), in isolamento domiciliare ci sono 471.244 persone (+9.879). La Lombardia ha fatto registrare quasi 6mila casi di positività in 24 ore.