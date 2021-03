Nuovo decreto e zone rosse diffuse. Salta anche il pranzo di Pasqua

Primo Piano del 12 marzo 2021 | 08:52

La bozza del nuovo decreto

La bozza del nuovo decreto

opo l'incontro con i presidenti di Regione, dalfiltrano le primesulche sostituirà il Dpcm Pasquale. L'obiettivo dell'esecutivo, che ha accolto anche i rilievi del Comitato tecnico scientifico, è quello di inaspire alcune misure e blindare la Pasqua con lo stesso modello adottato per le vacanze di Natale. Il tutto mentre i territori si avviano a passi decisi verso un nuovodelle fasce colorate. Al momento, sicura dellaè la Lombardia mentre il Piemonte, il Veneto, le Marche, il Trentino Alto Adige, l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio e la Calabria potrebbero raggiungere le già rosse Campania, Molise e Basilicata.Il Consiglio dei ministri che dovrà decidere idel nuovo decreto sarà convocato nel pomeriggio di venerdì 12 marzo e dovrebbe varare un nuovo decreto che aggiorna il Dpcm Pasquale con validità a partire da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile. Tenuto conto del passaggio dell'Italia in zona rossa per la quasi totalità dei suoi territori fino al 28 marzo (data del nuovo monitoraggio), risulta non più necessaria la stretta neipreventivamente considerata (e che prevedeva l'attivazione della zona rossa nei fine settimana). Resta ferma la stretta sui giorni di vacanza durante la Pasqua con il 3, 4 e 5 aprile in sostanziale lockdown per l'Italia Detto diversamente, il combinato disposto del nuovo decreto in esame ( dopo i rilievi del Cts ) e il cambio di fascia colorata farà sì che da qui a Pasqua, nei festivi e prefestivi, saranno chiusi, limitati gli spostamenti, proibiti gli incontri. Si arriverà così al 5 aprile e per la settimana successiva dovrà essere pronto il nuovodel governo modulato sull’andamento della curva. La speranza è che le chiusure delle prossime settimane possano riportare la situazione sotto controllo e soprattutto far uscire dalla crisi le terapie intensive.Soltanto allora si comincerà a valutare le possibili. Il Dpcm in vigore fissava al 27 marzo la ripresa deglinei cinema e nei teatri, l’ingresso nel fine settimana a mostre e musei. Sembra però difficile che quella scadenza possa essere rispettata.Andando nel dettaglio degli interventi contenuti nel nuovo decreto legge, si sottolinea che dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, a partire dalle Regioni nelle quali si applicano le misure per la zona arancione sarà consentito, in ambito comunale, loverso una solaabitata, una volta al giorno, nell'arco temporale che va dalle 5 alle 22. 