Dal Decreto Sostegni 5 miliardi per i vaccini. Figliuolo: Entro settembre dosi all'80% degli italiani

Soldi, strategie e cambi al vertice

L'intervento di Figliuolo

In attesa di un cambio di passo, dosi in arrivo

Più coordinamento con le Regioni

Miozzo si dimette da capo del Cts

italiana cerca il cambio di passo decisivo e qualcosa, all'orizzonte si muove. Nelinfatti il sottosegretario al Mef,ha confermato - in un intervento a Radio24, che saranno stanziati per i vaccini circa 5 miliardi. Lo stanziamento, che era stato anticipato da indiscrezioni della stampa, servirà per acquisto,e produzione e per il polo vaccinale annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti. Nella prima bozza del decreto erano previsti, pere cure, 2 miliardi.Soldi ma non solo, perchè quello che è sembrato mancare più di tutto fino a qui è una strategia rapida ed efficace. Molta fiducia è riposta nel nuovo responsabile eletto dal premier, quel generaleche ha sostituito un Domenico Arcuri molto discusso . Figliuolo nella serata di domenica è intervenuto alla trasmissione Rai "Che tempo che fa" segnando così la sua prima uscita pubblica.«Entro finealmeno l’80% degli italiani sarà vaccinato», questo l'annuncio che ha voluto dare e stabilisce un'altra data e un'altra percentuale di italiani vaccinati rispetto alle tante altre voci che si sono rincorse in queste settimane. L'ultima era stata quella del ministro alla Sanità,che aveva annunciato di voler vaccinare tutti gli italiani entro la fine dell'. Ammesso che "fine dell'estate" e "settembre" possano coincidere, bisogna mettersi d'accordo su quale sia la differenza tra "l'80% degli italiani" e "tutti gli italiani". Una differenza di poco conto? O sarebbe sufficiente? Dobbiamo cambiare passo - ha proseguito Figliuolo - accelerare. Servono più vaccini e più vaccinatori. È il momento della svolta o perderemo tutto, glidevono essere straordinari. Si sta capendo ora che è il momento della svolta. Noi lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri».Un annuncio un po' troppo "politichese" subito razionalizzato da alcuni fatti e numeri nel momento in cui ha risposto alla domanda sulla mancanza di dosi. Figliuolo ha spiegato di aver visto «una forte azione del presidente del Consiglio Mario Draghi sulle. Io personalmente ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. A fine mese arriveremo a 15 milioni di dosi di vaccini, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni di. E ad aprile inizierà ad arrivare, un vaccino monodose, molto stabile e facile da trasportare».Il generale ha poi affrontato il tema del coordinamento con le Regioni, parlando dei contatti («più di una volta al giorno, con telefonate e WhatsApp») con il presidente della Conferenza delle Regioni,, e di quelli («giornalieri, siamo sempre in videoconferenza») con il ministro della Salute, Roberto Speranza.Figliuolo ha parlato della vaccinazione deidelle persone con disabilità e non autosufficienti: «Il problema è stato recepito, devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, iper dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo».«Voglio approfondire la questione delle dosi buttate», ha poi detto. «Bisogna utilizzare il: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo», altrimenti «si va su classi vicine. Sennò, chiunque passa va vaccinato».Ora ciò che conta - ha concluso Figliuolo - «è che arrivino i vaccini, poi si andrà di. Ora il piano è cadenzato per età, quando arriveranno i vaccini in massa si potrà fare fuoco con tutte le polveri. Satureremo tutti i siti, si andrà e ci si vaccinerà e chiuderemo la partita. Vi chiedo di voler bene a tutti quelli che stanno dando tutto se stesso - ha detto rivolto agli italiani -,, operatori socio sanitari impegnati in questa organizzazione. Se ci sono sbavature miglioreremo, faremo di tutto. Sono sicuro che il nostrofarà la sua parte, nei momenti difficili lo ha sempre fatto, riusciremo a vincere questa sfida e a debellare questo terribile virus».Un annuncio da "comandante" che si spera possa trovare conforto in un'azione concreta davvero diversa rispetto alle tante (troppe) parole che sono state spese dall'arrivo dei vaccini in poi. Un cambio di passo che potrebbe a questo punto passare anche dalleannunciate in giornata didalla guida del. Una scelta, spiega, condivisa con Palazzo Chigi. Al suo posto dovrebbe arrivare, attuale segretario.