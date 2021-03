Da Bergamo, l'Italia ricorda le vittime della pandemia. Draghi presente

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 10:24

I

Le strade vuote di Bergamo

Le iniziative in una città blindata

Il discorso di Draghi

si celebra la prima giornata nazionale per le. Epicentro delle iniziative è. Da qui, proprio un anno fa, un convoglio militare portava le bare dei defunti in altri territori per la cremazione. Un'immagine forte che per l'Italia è diventata la fotografia del dramma della pandemia.Un giorno importante che ha richiamato nellalombarda anche il presidente del Consiglioche ha partecipato a una cerimonia blindatissima (ma trasmessa in diretta su Rai 1). Alle ore 11, Draghi ha deposto una corona di fiori al Cimitero monumentale della città e, poco dopo, al Parco della Trucca, ha presenziato all’inaugurazione delcon la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi.Un momento dia cui sono seguiti gli interventi delle istituzioni. A partire proprio dalche, sulla scorta dell'emergenza sanitaria e la crisi politica, ora si trova a guidare l'Italia con la speranza di acellerare sulla campagna vaccinale e uscire il più velocemente possibile dalla crisi sanitaria ed economica.«È una giornata piena dima anche di», ha affermato Mario Draghi nell'apertura del suo discorso in memoria delle vittime della pandemia. «Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più. In questa città non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare o conoscente colpito dal virus. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era nemmeno il tempo di piangere i vostri cari, di salutarli e accompagnarli per l’ultima volta», ha detto il premier.Lo stesso Draghi ha poi citato le svolte drammatiche che hanno segnato l'ultimo anno da cui sono emerse numerose figure simbolo (dai sindaci agli infermieri, passando per preti e volontari) di unacivile che a Bergamo ha trovato il suo epicentro.L'occasione ha dato l'opportunità a Draghi di fare il punto sul tema dellee sul caso: «La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di oggi , l’Agenzia Europea dei Medicinali darà il suodefinitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione, laproseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L’incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti».