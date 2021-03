Weekend blindato prima di Pasqua Lazio in arancione da martedì

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 08:47

I

I colori dell'ultimo monitoraggio

Ancora restrizioni prima del lockdown di Pasqua

Cosa succede dopo il 6 aprile?

Il bollettino del 26 marzo

dati delsettimanale dell'Istituto superiore della sanità () e del ministero alla Salute ritoccano di poco il quadro cromatico dell'Italia alle prese con l'emergenzaIlè l'unica Regione che cambia colore, passando dal rosso all'arancione. Confermate, invece, tutte le altre. RimangonoBolzano, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Valle D’Aosta si aggiunge a Trento, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Veneto e Campania che sonoDal sabato di Pasqua, comunque, tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. Mentre dalla cabina di regia di venerdì 26 sono emerse le prime indicazioni sulle misure che potrebbero entrare in vigore dal 7 aprile. Si va verso a un'estensione delle attuali limitazioni almeno fino al 30 aprile. Da quel momento in poi, le attività commerciali potrebbero seguire le regole delche, per ora, prevdono la chiusura dei locali alle 16.00.Ilcon le nuove misure dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana, forse martedì. Di sicuro c'è la riapertura della scuola fino alla prima media, come confermato dalla conferenza stampa di Mario Draghi. Laper ora è che nei 12 giorni che mancano al 6 aprile la curva dei contagi inizi a raffreddarsi.Sono 23.987 i nuovidi coronavirus in Italia; in linea con i 23.696 di ieri. Sale così ad almeno 3.488.619 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. Iodierni sono 457, per un totale di 107.256 vittime da febbraio 2020.«C’è un rallentamento della crescita dellaepidemica e vediamo i primi segnali di stabilizzazione», ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità,, alla conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. «L’indice Rt segna 1,08, la settimana passata era 1,16. Il tasso di incidenza è sceso sotto i 250 per 100 mila abitanti. È un trend che va valutato ancora con la massima prudenza», ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza. Per, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, si osservano anche i primi effetti della campagna vaccinale. Ma le terapie intensive occupate, a livello nazionale, restano sopra la soglia di allerta.Le dosi disomministrate sono oltre 8,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,7 milioni.