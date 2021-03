Italia, 10 milioni di vaccini effettuati. Lombardia, rosso oltre Pasqua?

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 15:43

10 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia dall'inizio della campagna vaccinale

Un terzo delle dosi agli over 80

Risultati ancora lontani dalle attese

La Lombardia in rosso fino all'11 aprile

iusto in coincidenza con la scadenza del primo trimestre di, l'Italia taglia il traguardo di 10 milioni disomministrate. Un risultato amaro dal momento che è stato raggiunto solo con l'delle ultime settimane dopo un lungo periodo di confusione e rallentamenti.Come riportato dal sito deldedicato alla campagna vaccinale, un terzo delle dosi sono andate al, stessa quota per gli. Il resto è stata distribuito fra personale scolastico, forze armate, degenti delle Rsa e altre categorie. In totale, comunque, l'Italia ha ricevuto finora circa 11,2 milioni di fiale (la maggior parte da Pfizer, 7,6 milioni).I risultati raggiunti, però, sono ben al di sotto delnazionale. La tabellla di marcia indicata dal ministero della Salute, infatti, prevedeva di poter contare su 15,7 milioni di dosi alla fine del primo quarto dell'anno. Per il secondo trimestre, inoltre, sono attese altre 52,4 milioni di dosi. Numero che necessità di un vero e proprio salto di qualità enella campagna vaccinale che ad aprile potrà contare su ulteriori 9 milioni di dosi. L'obiettivo, come confermato dal generalecommissario straordinario all'emergenza sanitaria, è quello di arrivare alle 500mila somministrazioni al giorno. Cadenza che dovrà poi essere mantenuta stabile se si vuole raggiungere la quota del 60% di italiani immunizzati entro la fine di luglio; e il 90% a fine settembre. Stessa posizione sostenuta anche dal capo della Protezione Civile,. In visita, assieme a Figliuolo, all'hub vaccinale di(nei pressi dell'autostrada A8 e apochi chilometri dallo scalo varesino), i due hanno parlato della necessità di velocizzare la campagna vaccinale, prendendo a prestito le miglio best practice presenti sul territorio.Nel frattempo, però, proprio la, per bocca del presidente di Regione, ha comunicato l'estensione della zona rossa fino all'11 aprile. A determinare la scelta, la pressione sugli ospedali: 862 pazienti ricoverati in terapia intensiva, altri 7.109 posti letto occupati negli altri reparti Covid. La conferma dovrebbe arrivare venerdì, durante l'incontro della cabina di regia del Comitato tecnico scientifico.