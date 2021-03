La pandemia accelera: Rt sopra 1. Si preparano nuove strette

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 13:40

L'Rt medio nazionale sale a 1,06

Verso i 200 casi ogni 100mila abitanti

Ospedali tornano sotto stress

Mai così tanti decessi dal Dopoguerra; il Veneto in arancione

er la prima volta dopo sette settimane, l'del covid torna sopra quota 1. Secondo la cabina di regia che ha analizzato i dati del monitoraggio settimanale dell'e del, l'Rt accelera e supera la soglia di rischio raggiungendo un tasso medio nazionale dell'1,06 nel periodo 10-23 febbraio.L'nazionale sfiora i 200 casi ogni 100mila abitanti, con una previsione di ulteriore: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. È quanto emerge dall'ultimo report sull'andamento dell'epidemia relativo al periodo 22-28 febbraio. L'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi edei loro contatti. A tal proposito, preoccupa il forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di: 41.833 contro i 31.378 della settimana precedente. Scende la percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento (28,8% rispetto al 29,4%). Scende anche, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,2% vs 36,1% la settimana precedente).Naturale allora che glisiano sempre più sotto stress con un tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327 (il dato e' riferito al 2 marzo). Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).I dati del monitoraggio preoccupano e dovrebbero portare a nuove strette sui territori. Il primo ad allungarsi verso il cambio di zona è ilcon il governatoreche ha già comunicato il passaggio in arancione per la sua Regione a partire dall'8 marzo. Un passaggio delicato è quindi atteso per il pomeriggio. Sopratutto se si considerano i datiper cui, nel 2020, in Italia il numero diè stato il più alto dal Dopoguerra. Lo scorso anno sono morte 746.146 persone. In particolare tra marzo e dicembre 2020, ovvero dopo l’esplosione della pandemia da Covid-19, la percentuale di decessi è cresciuta del 21%, oltre 100mila in più rispetto alla media del periodo tra il 2015 e il 2019. In Lombardia tra marzo e maggio dello scorso anno i morti sono aumentati del 111,8%. A livello nazionale oltre il 10% delle morti è dovuta al Covid.