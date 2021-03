Primo Piano del 08 marzo 2021 | 19:05

L'avvicinamento al lockdown

Sembrava un piccolo sforzo, è diventata una tragedia

Dalla realtà al virtuale

Studenti in Dad, lavoratori in smart-working

Il giorno delle ultime volte

Cosa ci ha lasciato l'ultimo giorno di normalità

embrae invece è solo un anno fa. Sembra passata e invece ci siamo ancora nel bel mezzo. Sembra di parlare dei nostrie invece siamo proprio noi ad averlo vissuto. Sembra tante cose quell’ultimo giorno di, quell’8 marzo 2020 - era di domenica - prima della serata in cui l’allora presidente del Consiglio,con la prima di una lunga serie di conferenze stampa annunciava che tutta Italia diventava “” a causa del coronavirus che di simpatico ed innocuo aveva solo il nome ed invece era una pandemia. Era il 9 marzo, era di lunedì. In quel momento l’Italia era il primo Paese a prendere una decisione così rigida dopo la, da dove tutto ebbe inizio.Già dal 23 febbraio erano arrivate le prime avvisaglie con 14, Vo’ Euganeo (Pd) più altri 13 della Lombardia, che erano stati messi in zona rossa. Poi il 4 marzo la chiusura delle scuole, via-via altre attivitàavevano abbassato volontariamente (o su disposizione) le serrande. L’8 marzo non era già più un giorno di veraperché anche gli dei del calcio, quelli della serie A, iniziarono a tornare al loro posto diventando come gli altri con una delle partite più sentite,che andò in scena la domenica sera a porte chiuse.Fino al 9 marzo, ore 21, quando Giuseppe Conte annunciò che «bisognava cambiare le nostre». Mancava solo l’ufficialità, ma già nel corso della mattinata di quel giorno le nostre vite stavano cambiando. Dalla sera alla mattina perché è vero che già da una decina di giorni stavamo assistendo ad un dramma in diretta, ma le parole di Conte ci inchiodarono e ci misero di fronte alladei fatti.Anzi, furono fin troppo positive visto che in prima battuta il decreto che venne ribattezzatodoveva restare in vigore fino al 3 aprile. Ci volle un altro mese di supplemento per “tornare a riveder le stelle” anche se quel cielo di maggio di stelle ne aveva fin troppe: oltre 29mila, tanti erano i morti registrati in Italia fino a quel giorno, il 4 maggio, quello del primo sblocco.Ma dall’8-9 marzo in poi tutto cambiò. Da un momento all’altro. Ildegli emigrati al nord verso le proprie città natali aveva lo stesso fervore del viaggio fatto per arrivare nel ricco settentrione, ma a questo punto era il Sud il luogo sicuro, quello era un viaggio della speranza al contrario, tutto quel giorno girava in modo diverso rispetto ai nostri schemi. Fuggivano dagli uffici anche i lavoratori che ancora continuavano ad andare in azienda; la loro fuga divenne isterica, frettolosa, incosciente, distratta, sdrammatizzata da un mezzo sorriso che nascondeva qualcosa di piacevole: “Perché no, qualche giorno a casa o dinon è poi male”. Ma quella che sembrava una parentesi, un passaggio, uno sbuffo, uno schiaffetto divenne una frase completa, un treno che passa ed investe, un pugno nello stomaco, un viso rigato di preoccupazione e lacrime, disorientamento e, gabbia e depressione.Da un momento all’altro le strade intasate dalla nostra scioccaquotidiana si svuotarono, i fumi dello smog si dispersero, i canti degli uccelli rubarono la scena agli strombazzamenti dei, le urla e le risate vennero incenerite dal rimbombo costante delle ambulanze. In un attimo fummo costretti a fare i conti con la carne dei nostri amici, parenti, colleghi che divenne schermo, virtuale, impalpabile.e computer, ipad e televisioni si trasformarono da quel momento più che mai nella nostra vita quotidiana. Deserto attorno. Deserto dentro.virtuali. Domande. Telefoni che squillano. Risposte che non arrivano. Notizie che brulicano. Media che divorano e annunciano, sparlano e sbagliano. Virologi che diventano vip. Vip che diventano virologi. Caos.Gli studenti relegati in camera a seguire le lezioni, i lavoratori nell’altra ad arrangiarsi con uno smart working ancora troppo lontano dalla nostra cultura per poter essere maneggiato con cura e. In un attimo i colori fuori dalle finestre assunsero tonalità più sature, le forme della natura più delineate. In un attimo i supermercati si svuotarono di lievito e farina, sale, olio, zucchero. La rivolta del pane di manzonianavenne riportata alla ribalta immediatamente insieme alla peste e agli appestati: in un attimo tornammo antichi. Certo, la tecnologia, ma fu la nostra testa, la nostra mentalità a fare un balzo all’indietro di un secolo.In un attimo riuscimmo a renderci conto di essere uomini fragili messi in crisi da qualcosa di invisibile, ma nello stesso attimo emerse in noi la consapevolezza che, in quanto esseri, la nostra peculiarità è proprio quella di saperci adattare e far prevalere lo spirito di sopravvivenza sopra a tutto.In un attimo alzammo gli occhi al cielo per chiedere aiuto, tutti - credenti o non credenti - nonostante in un attimo anche laannunciò che le funzioni erano sospese. Pure ledivennero online, in streaming, impalpabili ma in quell’attimo, in quel primo giorno di non-normalità comprendemmo anche che qualcosa di invisibile si può combattere solo affidandosi a qualcosa di superiore qualcosa di superiore. L’umana ci pervase.L’ultimo giorno di, quel periodo sospeso a cavallo tra l’8 e il 9 marzo fu pieno di. L’ultimo giorno in ufficio, l'ultimo pranzo al ristorante, l’ultimoalla nonna, l’ultimo saluto alo fidanzata, l’ultima uscita senza, l’ultima volta che si prendeva la, l’ultima, l’ultimo, l’ultimo giorno in cui certe parole (lockdown, zona rossa, quarantena) erano solo parte di film, leggende, racconti di storia. Eppure non ce ne rendevamo conto, pensavamo ad una cosa passeggera.Quell’ultimo giorno che non pensavamo potesse essere l’ultimo giorno però ci ha lasciato qualcosa: vivere sempre come se fosse l’, assaporare tutto come se fosse l’ultima volta, vivere ogni incontro come se dovesse essere il, quello in cui dare e dire tutto. Oggi, che ogni giorno può essere l’ultimo giorno con un’di chiusure e aperture che facciamo fatica a digerire, abbiamo un po’ imparato a fare tutto come se fosse l’ultima chance, a sfruttare ogni attimo dial meglio.Da quell’ultimo giorno di normalità in poi tutto èe mai niente sarà come prima. Sì le cure, sì la speranza che prima o poi il virus svanisca, ma quello che nelle nostresi è radicato non si estirperà e, anzi, proseguirà per generazioni e generazioni perché chi ètra quell’ultimo giorno di normalità e oggi, vivrà la propria vita con le limitazioni della pandemia assimilate come. Era di domenica, l'ultimo giorno di normalità.