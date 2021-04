Covid, terapie intensive e decessi. Italia ancora sotto stress

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 18:54

L

Italia ancora sotto pressione per il Covid

Iss: Lombardia epicentro della pandemia

Sileri: situazione simile a quella già vissuta dalla Gran Bretagna

Il bollettino dell'1 aprile

’età media dei pazienti morti perè di 81 anni. A dirlo è il report dell'(Iss) aggiornata al 30 marzo. Secondo l'ente quinti, nella seconda fase della pandemia iriguardano persone più anzian e con condizioni di salute preesistenti peggiori. Più resistenti le donne (la cui età media per quanto riguarda i decessi Covid è di 86 anni) rispetto agli uomini (media di 80 anni).Ildell'Iss mostra, inoltre, come il 28,4% dei pazienti deceduti per Covid in Italia, dall’inizio della pandemia, sia stato registrato in. In questa regione, che è anche quella con il maggior numero di abitanti, si concentra la quota più alta di decessi totali (oltre 30mila su più di 106mila), che si sono verificati nelle varie fasi. Ma sulla percentuale pesa in particolare il dato della prima ondata: tra marzo e maggio 2020 in Lombardia si sono verificate il 47,7% delle morti totali italiane.Sul tema dei decessi è intrvenuto anche il il sottosegretario alla Salute,: «Questi numeri caleranno già da metà aprile, quando col progredire della vaccinazione, i più fragili avranno un’immunità più consolidata». Mentre per quanto riguarda la pressione sulle, Silera ha detto che «nonostante l’aumento dei posti di terapia intensiva, rispetto alla prima ondata, la circolazione della variante inglese ha fatto sì che vi sia stata un’occupazione generalizzata su tutto il territorio nazionale. È lahanno già vissuto Gran Bretagna e Germania prima di noi».Sono 23.649 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.904. Sono invece 501 le vittime in un giorno (ieri 467). I tamponi effettuati toccano quota 356.085 per undel 6,6%.Sono 3.681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite - terzo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri insono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri, anche in questo caso un nuovo decremento.