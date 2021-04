Pandemia, l'Oms: momento critico. In Italia tasso di positività al 5,1%

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 18:58

Per l'Oms la pandemia è arrivata al momento critico

el giorno in cui a Londra riaprono bar, pub e ristoranti, le altre capitali d'sono alle prese conpiù o meno rigide alle attività economiche e alle libertà individuali nell'inteno di battere il contagio: da Berlino a Vienna, passando per Roma, il panorama è sempre lo stesso.il lockdown per contrastare la pandemia di Covid-19 proseguirà fino al 2 maggio e, quindi, ben oltre la scadenza prevista per domenica 18 aprile. In, la cancelliera Angela Merkel ha affermato che per il Paese la terza ondata «forse è la più dura: il numero dei contagi è ancora troppo alto, le terapie si stanno di nuovo avvicinando alla saturazione». Per spezzare l’onda, secondo Merkel, «l’arma più importante che abbiamo è la vaccinazione».D'altronde, secondo quanto riportato dall', «a gennaio e febbraio, il mondo ha vissuto 6 settimane consecutive di calo nei casi di Covid-19 in calo. Ora abbiamo visto 7 settimane consecutive di contagi in crescita e 4 settimane di morti in aumento. La scorsa settimana è stato registrato il quarto numero più alto di casi settimanali finora. Questo, nonostante il fatto che ora siano state somministrate più di 780 milioni di dosi di vaccino a livello globale», ha affermato, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità., invece, il problema è stata la manifestazione di i nsofferenza dei ristoratori di IoApro che si sono riversati in piazza Montecitorio per la seconda volta in pochi giorni.Sono 9.789 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno. Effettuati 190.635molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 253.100. Ilè del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%. I pazienti ricoverati nelle rianimazioni sono 3.593, in aumento di 8 unità nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 167. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78.