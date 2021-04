Regioni, anche il numero di vaccini tra parametri per assegnare i colori

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 18:34

Il numero di vaccini per decidere i colori delle regioni

n gruppo di coordinamento dellesta lavorando a una proposta per la revisione o aggiornamento dei parametri sulla valutazione del rischio epidemiologico attualmente in vigore. Tra le ipotesi c’è quella di inserire, tra i parametri, il numero dieffettuate nelle singole Regioni. La prima bozza di un documento potrebbe essere presentata giovedì prossimo al Governo per un primo confronto alla, quando dovrebbero anche essere anche presentate le linee guida sulla, condizionate proprio al miglioramento dei dati e alla luce di una revisione dei parametri.Intanto sono 13.447 i nuovidi coronavirus in Italia (ieri sono stati +9.789). Sale così ad almeno 3.793.033 il numero di persone che hanno contratto il virus(compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 476 (ieri sono stati +358), per un totale di 115.088da febbraio 2020.totali (molecolari e antigenici) sono stati 304.990, ovvero 114.355 in più rispetto a ieri quando erano stati 190.635. Mentre ilè 4,4% (l’approssimazione di 4,408%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 4 sono risultati positivi; ieri era 5,1%.Lasale a causa di un maggior numero di analisi, come di consueto, ma si tratta di una crescita contenuta. Bene il rapporto di casi su test che scende ancora, per il secondo giorno consecutivo, e si attesta al 4,4% contro il 5,1% di lunedì. Negli ultimi due martedì di- escludendo il 6 aprile post-Pasquetta con solo 112 mila tamponi - si registravano da 16mila casi giornalieri (con tasso 5,3%) a 18 mila (con tasso 5,6%).Il dato attuale delle nuovemostra un piccolo miglioramento, se lo si confronta con quello dei due martedì passati. «La situazione sembra aver preso una buona piega», afferma il governatore del Veneto, commentando i dati della sua regione. La stessa cosa si potrebbe dire anche per l’andamento nazionale. «Se non scendiamo sotto i 50 casi per 100 mila abitanti, il tracciamento non può essere riattivato», ricorda Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe.A proposito di vaccini le dosi somministrate sono oltre 13,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4 milioni.