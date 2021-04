Veneto in arancione, Campania no. Ma fino al 6 tutta Italia è in rosso

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 09:02

OggiVeneto e Campania sperano nell'arancione

Pochi cambi di colore, tutti dopo il 6 aprile

La difficile situazione dei territori

Attenzione agli spostamenti

Coldiretti: così i ristoranti perdono 1,7 miliardi

sarà in rosso, e lo sappiamo. Ma dal 6 aprile in poi? A deciderlo è il consuetodel venerdì fatto dalsui dati raccolti dall'(Iss) per cui l'Rt nazionale è sceso a 0,98 rispetto all'1,08 della scorsa settimana per un'incidenza di 232 casi ogni 100mila abitanti. Dati che ridisegneranno idella Penisola che ora si prepara al mini-lockdown festivo.Fra i cambi dipossibili ci sono quelli diche sperano nell'arancione. Una prospettiva a cui è più vicina la prima che la seconda Regione. «Ho parlato con il ministro Roberto Speranza. Farà una verifica se partiremo (con l'arancione, ndr) da martedì o mercoledì. Il dettaglio lo definiremo dopo. Se si anticipa di un giorno, sarà utile anche in prospettiva delle riapertura delle scuole», ha affermato, governatore del Veneto.Il Veneto andrebbe così ad aggiungersi ad Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. In rosso, oltre alla Campania, anche Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Trento.[IN AGGIORNAMENTO]Ma certo le situazioni a livellosono meno omogenee di quanto si possa pensare. Laè alle prese con diversi focolai e un Rt di nuovo in crescita. In, il presidenteha disposto la zona rossa nelle provincie di Imperia e Savona fino all'11 aprile. In, nonostante una curva di contagio in calo dopo cinque settimane, il governatore, ha imposto la chiusura dei supermercati a Pasqua e Pasquetta e il divieto di raggiungere le seconde case per i proprietari che vivono in un'altra regione. Per quanto riguarda la, scatta la zona rossa in 13 Comuni dalla mezzanotte. Tra questi anche Pula, nota località turistica del sud ovest dell'isola che entra in zona rossa fino al 16 aprile.Come detto in apertura, però, per i prossimi tre giorni tutto il Paese dovrà sottostare alledella zona rossa per evitare che il periodo festivo possa coincidere con un abbassamento del livello di. Detto diversamente, una serie di divieti porterà le lancette indietro di un anno. A partire da quello relativo agli. A seguito della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell'Interno,il Viminale stringerà le maglie dei controlli su aree urbane, parchi, litorali, arterie autostradali, stazioni, porti e aeroporti.Ma quali saranno gli effetti di queste nuove? Secondo la Coldiretti, con le misure restrittive anti-contagio previste per tutto il mese di aprile, ossia ben oltre il lockdown di Pasqua che già è una mazzata, sono oltre un milione di tonnellate i cibi e i vinidall'inizio della pandemia per i crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi, mentre il lockdown pasquale costerà ai1,7 miliardi alle circa 360mila attività che non potranno aprire.