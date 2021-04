La variante indiana arriva in Veneto. Nell'ultimo bollettino, tasso di positività al 5,8%

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 18:13

È

Bassano del Grappa, dove sono stati registrati due casi di variante indiana

Il bollettino del 26 aprile

stata. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia. «Si tratta - ha detto Zaia durante il consueto appuntamento stampa - di due cittadini indiani di Bassano del Grappa, padre e figlia, con la variante indiana. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti».mentre le vittime in un giorno sono 301. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 145.819 test molecolari e antigenici, quasi 100mila meno di ieri,. In aumento anche i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: sono 132 mentre ieri erano 114. Nel saldo tra entrate e uscite sono comunque in calo i pazienti in rianimazione: 2.849, 13 meno di ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverare 20.635 persone, in calo di 27 rispetto alla giornata di domenica.