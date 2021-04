I nuovi colori dal 3 maggio: Valle D'Aosta unica in zona rossa

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 09:18

M

L'Rt risale ma l'incidenza ogni 100mila abitanti scende

I nuovi colori delle Regioni: Valle D'Aosta unica rossa

Verso il primo weekend libero, si prevede il tutto esaurito

Primo Maggio boccata di libertà

Il bollettino del 30 aprile

entre, per la prima volta da oltre un anno, quasi tutti gli italiani si apprestano a passare, o comunque con un sensibile allentamento delle restrizioni, il monitoraggio della cabina di regia ha fornito al ministro della Salute, Roberto Speranza le indicazioni per. La novità principale riguarda la Valle D'Aosta che prende il posto della Sardegna (passata in arancione) come unica zona rossa regionale.Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità,rispetto alla scorsa settimana. Scende invece lDetto ciò, considerando la situazion dei vari territori, ladiventa zona rossa, mentra latorna in arancione dove trova laa cui non riesce il passaggio in zona gialla.anche Basilicata, Calabria e Sicilia.Mentrerimangono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.dove è pronta la zona rossa per Bella Farnia, a Sabaudia. Qui, nel corso di uno screeninge tenutosi nella giornata del 29 aprile, è stata rilevata la positività di 80 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati.Intanto, il fine settimana del per il rilancio del turismo , uno dei settori maggiormente messo alle strette dai provvedimenti anti-covid. Nei prossimi tre giorni 47 milioni di italiani avranno la possibilità di tornare a spostarsi tra le regioni gialle, ma anche di raggiungere le altre zone avendo con sé il green pass, il documento che certifica l'avvenuta vaccinazione o, eventualmente, la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti il viaggio. Proprio per questo nelle ultime ore sono state segnalate file per sottoporsi al test e ottenere il certificato , come dimostrano le prenotazioni per luoghi turistici e le isole. Non a caso, con il ritorno della Campania in zona gialla, le compagnie di navigazione hanno implementato i collegamenti marittimi con Ischia e Procida, che tra pochi giorni diventerà la prima isola covid free del Paese Sono, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.320. Sono invece 263 le vittime in un giorno (ieri 288). I tamponi totali effettuati sono stati 338.771, ovvero 8.696 in più rispetto a ieri per undel 4% (rispetto al 4,3% di ieri).