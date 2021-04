In Italia oltre 3 milioni di guariti. Il Molise registra zero positivi

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 18:49

Oltre 3 milioni i guariti

Dibattito su AstraZeneca

Blitz dei Nas sui mezzi pubblici

l commissario all'emergenza Covid,ha annunciato sono in arrivo in Italia 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer. «Si tratta - ha detto figliuolo - in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall’inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili. A tal riguardo, nell’ultima settimana, è cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di».Continuano invece i dibattiti su«o si va avanti così, o si sospende o cosa più probabile sono le raccomandazioni per fascia di età anche se si tratta di una complicanza estremamente rara su soggetti giovani di sesso femminile. Non c’è necessità di uno stop generale», ha detto il vice ministro della Salutea SkyTg24.Sulla base di tutti i dati attualmente disponibili, il Comitato per la sicurezza dell’, l’Agenzia europea dei medicinali, dovrebbe emettere una raccomandazione aggiornata mercoledì pomeriggio, 7 aprile. Ma le parole di, responsabile della strategia sui vaccini di Ema, riguardo a «un’associazione con il vaccino» dei casi di trombosi registrati finora fanno discutere e diventano un caso. L’Ema è intervenuta dichiarando che «la commissione dellache valuta il rischio (Prac) non ha ancora raggiunto una conclusione. La revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato, domani (mercoledì, ndr) o giovedì».Al di là dei vaccino continuano tutti i monitoraggi anti-Covid. Di stamattina la notizia di un blitz deisullocale per verificare la corretta applicazione delle norme anti-Covid19: tra i 756 tamponi di superficie raccolti negli ultimi giorni su 693 veicoli adibiti al trasporto di persone, sono stati rilevati 32 casi di positivita’ per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, individuati in autobus,metro e ferroviari operanti su linee di trasporti pubblici di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto. La campagna di controlli, realizzata dal Comandoper la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il Ministero della Salute, ha portato al riscontro della presenza di materiale genetico del virus sulle superficie dei mezzi di trasporto che, seppur non indice di effettiva capacità dio vitalità dello stesso, rileva con certezza il transito ed il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di unaIl tutto mentre il bollettino parla diIn Italia e 421 vittime. Itotali (molecolari e antigenici) sono stati 112.962, ovvero 10.167 in più rispetto a ieri quando erano stati 102.795. Mentre il tasso di positività è 6,9% (l’approssimazione di 6,87%). Il traguardo che balza all'occhio è quello degli oltre tre milioni di guariti nell’epidemia di coronavirus, secondo i dati odierni del ministero della Salute. Con i 21.733 negativizzati e dimessi delle ultime 24 ore il totale è ora di 3.019.255.C’è una regione con zero nuovi casi, a fronte di 100 tamponi, e zero decessi: è il. È la prima volta che succede almeno dall’inizio della seconda ondata autunnale. L’unica regione con un incremento di nuove infezioni a quattro cifre è il Lazio +1.120 positivi. Tutte le altre regioni hanno un aumento a due o tre cifre.