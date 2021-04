Vaccinazioni in azienda al via, firmato il protocollo con l'Inail

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 13:14

Presro al via le vaccinazioni sui luoghi di lavoro

Aziende e Regioni, conti separati

ia libera al protocollo per le. Ilha firmato l’accordo con le imprese e l’ha già predisposto le regole perché abbia inizio la campagna vaccinale sui luoghi di lavoro. Ora tocca alle aziende predisporre un piano aziendale da presentare all'Azienda sanitaria di riferimento.Secondo l’, le aziende dovranno specificare il numero di vaccini richiesti per iche hanno dato la propria disponibilità a ricevere la somministrazione del siero, in modo da consentire all’ente sanitario l’organizzazione dell’attività diAziende e sanità pagano a metàper la realizzazione e la gestione dei piani aziendali saranno interamente a carico delmentre la fornitura del siero e degli strumenti per lae la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali dei territori competenti. La puntura, poi, sarà effettuata daall’interno di locali idonei. In aggiunta, le aziende possono ricorrere a strutture sanitariee concludere delle specifiche convenzioni con oneri a proprio carico.La vaccinazione non è, spetta al singolo lavoratore dare l’o meno al trattamento nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela dellacosì da evitare ogni eventuale forma di discriminazione.In ogni caso, sarà ila fornire tutte le informazioni per un consenso informato a seguito del triage preventivo relativo allo stato di salute del singolo individuo. Per abilitarsi, i medici competenti possono svolgere il corso dell'Istituto superiore di sanità su piattaforma online. Nel caso in cui l'azienda non avesse un medico competente, potrà appoggiarsi alle strutture sanitarie dell'Inail (che in questo caso si prende anche l'onere dei costi, in quanto iniziativa pubblica).