Nessun cambio di colore fino a Ferragosto, ma 5 Regioni in rosso nella mappa Ue

Se anche la prossima settimana l'Italia rimarrà tutta bianca, è l'Ecdc (il centro europeo per il controllo delle malattie infettive) ad aggiornare la mappa cromatica delle regioni europee. Risultato? Salgono a cinque le regioni italiane rosse. Oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, tornate rosse nelle scorse settimane, nell'ultimo aggiornamento si aggiunge anche la Calabria. Tutto il resto dell'Italia è in giallo, ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano, che restano in verde.

La lotta al Covid passa dall'Italia che fino al 15 agosto resterà tutta in zona bianca

Il resto d'Europa

Nel resto d'Europa la Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro, la Corsica, parte dell'Irlanda e la Francia meridionale, dove si contano più di 500 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Rosse anche la maggior parte di Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Svezia, tutto il Portogallo e Malta.

La mappa aggiornata dell'Ecdc

In Italia proseguono le vaccinazioni grazie ai giovani

«Oggi in Italia superiamo il 70% di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante», scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza sul suo profilo Facebook. Insomma, la strada è quella giusta e l'estensione del gree pass sembra funzionare per spingere un numero sempre maggiore di cittadini a vaccinarsi: «Dobbiamo continuare su questa strada perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa. Grazie a tutta la squadra che lavora ogni giorno a questo obiettivo in ogni angolo del Paese», ha concluso il ministro.



Di fatto, il 65% degli italiani che hanno più di 12 anni sono vaccinati contro il Covid con entrambe le dosi. Un risultato che, secondo il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, «si deve anche ai giovani nella fascia 12-19 anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid». Figliuolo, ha già annunciato che dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione.

Niente cambi di colore fino a Ferragosto

La nuova ondata trainata dalla più contagiosa variante Delta sta sì provocando un aumento di contagi. Ma il sistema sanitario regge. I nuovi parametri adottati dal Governo a fine luglio per i cambi di colore delle Regioni guardano, infatti, ai ricoveri in ospedale mentre l’incidenza dei contagi ha un ruolo limitato. Per decretare il passaggio in area gialla, oltre all'incidenza tra 50 e 150 casi ogni 100mila abitanti bisogna oltrepassare sia il 10% dei posti occupati nelle terapie intensive che il 15% negli altri reparti. Al momento vanno monitorate soprattutto alcune Regioni del Sud: Sardegna, Sicilia e Calabria. Non a caso tutte più indietro nelle vaccinazioni degli over 60 (la fascia di età maggiormente a rischio di ospedalizzazione).



Detto ciò, a meno di novità, nessuna Regione dovrebbe andare in zona gialla almeno fino a Ferragosto.