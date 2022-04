Mascherine al chiuso: cosa succede dal 1°maggio in bar e ristoranti

Con la cabina di regia fissata per la prossima settimana, l’Italia prosegue la sua strada verso il ritorno alla normalità e alla convivenza con il Covid. Nodo cruciale sarà stabilire dove la mascherina resterà ancora obbligatoria e quale (chirurgica o FFP2). Per quanto riguarda ristoranti e bar quasi sicuramente si rispetterà il calendario che prevede di toglierla anche al chiuso dal 1° maggio. In questa data maggio non sarà anche più obbligatorio esibire il green pass ad eccezione per le strutture sanitarie. Facciamo il punto.

La mascherina resterà però necessaria in alcuni luoghi pubblici



Green pass

Dal 1°maggio non sarà più necessario esibire il green pass per accedere:

ai luoghi di lavoro

in bar e ristoranti anche al chiuso

a mense e catering

in cinema e teatri

ad eventi sportivi

università (studenti)

centri benessere

attività sportive al chiuso e spogliatoi

convegni e congressi

corsi di formazione

centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

concorsi pubblici

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari

feste al chiuso e discoteche

mezzi di trasporto.



Devono invece mostralo «gli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre».



Mascherine

Dopo il 25 aprile sarà convocata la cabina di regia che varerà il nuovo decreto con indicazioni su dove le mascherine saranno ancora necessarie.



Al momento occorre avere la mascherina per: