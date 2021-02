Vaccino AstraZeneca, prime dosi arrivate in Italia. Il tasso di positività scende al 4,8%

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 18:10

U

13.442 i nuovi casi

Sono 13.442 i nuovi casi





Prosegue l’alleggerimento del sistema sanitario

na buona notizia sul fronte: sono arrivate all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma) le prime 249.600 dosi del vaccino, a quanto fa sapere la Difesa.Nei prossimi giorni, salvo imprevisti, saranno distribuite neidinelle varie regioni. Inizialmente era previsto che le dosi arrivassero in Italia il prossimo 15 febbraio.Intanto il bollettino di oggi segna menoin 24 ore (13.442) rispetto a ieri, a fronte di più(282.407), con il rapporto di casi su test che scende dal 5,2% di venerdì al 4,8% attuale. La curva, dunque, si abbassa dopo quattro giorni di salita, anche se il calo non è quello sperato. La, infatti, è moltoConsiderando che sabato scorso i casi quotidiani sono stati 12.715 nonostante il record di tamponi (298.010) con un tasso del 4,3%, si nota subito che lo scenario appare leggermente. «La situazione non è confortante», ha commentato, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute.Le due regioni più colpite sono sempre la(+1.923) e la(+1.546). Con un incremento a quattro cifre ci sono poi: Emilia-Romagna (+1.383) e Lazio (+1.014). Tutte le altre regioni registrano un aumento a due o tre cifre, eccetto la Valle d’Aosta che segna +8.Prosegue l’alleggerimento della pressione sugli. I posti letto occupati neiordinari sono -167, per un totale di 19.408 ricoverati. I posti letto occupati insono -32 , portando il totale dei malati più gravi a 2.110. Ma i nuovi ingressi in terapia intensiva sono +144 e i morti 385. I cittadinisono, invece, oltre 2,4 milioni.