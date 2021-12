Covid, ecco il primo portale italiano che stima il rischio di contagio

La diffusione della variante Omicron e l’impennata natalizia dei contagi espone al rischio Covid un numero sempre maggiore di italiani. Anche per questo motivo, European Brokers lancia Fattore19.it, un portale che calcola il rischio di contagio Covid in base alle attività svolte negli ultimi giorni.

I parametri considerati si basano su un algoritmo realizzato con i contributi scientifici della rete e, in particolare, traggono spunto da uno studio commissionato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler che prende in esame anche le attività svolte negli ultimi 4 giorni come passare del tempo in casa, a scuola o università, sede di lavoro, mezzi di trasporto, tempo libero e luoghi come negozi, ristoranti o altro.

Le relazioni vengono tracciate sulla base del caso indice e della prima e seconda generazione ovvero i contatti dei nostri contatti diretti di ogni giorno. L’indice di rischio tiene conto del tempo medio di generazione (serial interval) ad oggi stimato per l’appunto in 4 giorni.

In completo anonimato

Fattore19.it è il primo portale italiano a fornire un servizio del genere e garantisce il completo anonimato rispetto ai dati forniti dagli utenti.

«L’obiettivo di questo progetto non è creare allarmismo o paure ma semplicemente far riflettere sull’importanza di adottare comportamenti corretti ed evitare quelle situazioni che potrebbero creare un effetto valanga. Per questo dobbiamo porre la maggiore attenzione per non fermarci economicamente del tutto», spiega Carlo De Simone, ceo di European Brokers.