Covid: i positivi restano al 15% ma la situazione è più controllata

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 18:08

p class="chapter-paragraph">Nel mondo i contagiati da Covid-19 hanno ormai superato i 58 milioni, mentre i morti sono almeno un milione e 380mila. E anche in Italia i contagi continuano a salire: dall’inizio della pandemia siamo arrivati ad almenorispetto a sabato sulla base di48.478), con(5692 del giorno prima) e 553.098 guariti o(13.574 in più in un giorno. Adesso(+14.201).

Il tasso di positività è intorno al 15% (di preciso 15,01%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 15 sono risultati positivi; ieri era di circa il 15% (di preciso 14,6%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati.





I pazienti ricoverati con sintomi sono 34.279 (+216), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3801 (+43).

Al di là del dato giornaliero, che nel week end non è mai significativo, è interessante riportare l’opinione di Ilaria Capua secondo cui «l’Italia sarebbe a un passo dalla svolta, le cose vanno meglio, la situazione è più sotto controllo». Per combattere il virus, quello che verrà sarà necessariamente il «Natale della famiglia ristretta» perché «non possiamo permetterci di far finta che il virus non esista o che non sia in grado di provocare danni persino peggiori». «Bisogna scavallare l’inverno ed essere pronti per una primavera di rinascita», ha detto la virologa, per poi ammonire: «I vaccini non sono magici, non ci tireranno fuori dalla situazione da soli». «Sono solo uno degli strumenti messi in campo per gestire e progressivamente ridurre l’impatto dell’emergenza», spiega, «arriveranno forse a fine inverno ma ci potrebbe volere un mese per raggiungere l’immunità»