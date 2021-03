Dalle dosi di Moderna allo Sputnik dello Spallanzani: come procede la situazione vaccini in Italia

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 17:03

V

Dalla seconda metà di aprile l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno

AstraZeneca: slitta l’invio

Johnson & Johnson in aprile

, vaccini e ancora vaccini. Questa è la parola d’ordine, in, e nel mondo per uscire dal tunnel della. Perciò fanno ben sperare due notizie in merito. Da una parte l’arrivo di 344mila le dosi del vaccino dinell'hub militare di. Le fiale saranno poi distribuite neidelle varie regioni. Si tratta finora del più grosso carico singolo fornito da Moderna.Dall’altra l’annuncio che tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l'istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino, in attesa ovviamente dell'autorizzazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Lo ha annunciato il presidente della Regione Laziodurante una visita all'hub vaccinale dell'Auditorium commentando: «Questa è un'altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini».È slittato - intanto - per questa settimana l'invio delle dosi diin Italia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi.Con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino di- viene precisato dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo - il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145 mila dosi ancora previste per quel giorno: saranno recapitate in tutto 279mila dosi.Fonti commissariali precisano che non ci sarà un impatto sullavaccinale con AstraZeneca e che le Regioni stanno progressivamente riassorbendo il gap dovuto alla sospensione.Le dosi del vaccinoarriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno. Lo ha riferito il commissario per l'emergenza Covid,, parlando con la stampa dopo la sua vaccinazione al drive through della Cecchignola a Roma.