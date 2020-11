Due protocolli per le cure a casa Altro scontro Governo-Lombardia

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 11:53

A

Due protocolli per curare il covid

Governo vs. Lombardia, un duello infinito

Eparina: sì della Lombardia, no del Ministero

Diffidenza su idrossiclorochina e clorichina da entrambe le parti

Cortisone solo con ossigeno in Lombardia

Antibiotici: il Ministero li esclude sempre

Via libera agli antipiretici come cura

Protocollo lombardo redatto dal Cts regionale

Domanda: perchè due protocolli?

nche sulle modalità di cura “ domiciliare sono in conflitto. Nei giorni scorsi è stata resa nota la bozza di documento “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da” alla cui stesura ha contribuito il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. L’obiettivo è quello di curare a casa il covid, ricorrendo aglisolo in caso di estrema necessità così da affollarli. Alcune indicazioni terapeutiche e di chiarimento delle fasce di rischio, ma pochi giorni dopo ecco che la Lombardia ha sentito la necessità di dar notizia di altre indicazioni che, in particolar modo, si differenziano da quelle “”.Il duello tra Stato eè ormai un caso cronico che si è acceso sin dall’inizio dell’quando ci si passava (e ci si passa tuttora) la patata bollente dellesoprattutto al nord. Poi è stata la volta delle ordinanze e, addirittura, alle autocertificazioni . Il bisogno di rivendicare le proprie autorità insomma ha sempre dilagato e ora sfocia anche nelle modalità di cura. In ballo insomma c’è ladei cittadini con la Lombardia che - con tutto il rispetto per medici ed infermieri che si sono prodigati senza sosta - non ha proprio brillato a livello di gestioneLa domanda è tanto banale quanto doverosa: a quale protocollo bisogna affidarsi? A quello nazionale o lombardo?Ma tant’è, il duello è ad un nuovoe quindi necessita di un approfondimento . Uno dei punti sui quali si differenziano maggiormente le due indicazioni è sull’, il farmacoche la Lombardia indica come sempre necessario mentre il protocollo nazionale consiglia solo per i pazienti immobilizzati dall’Poi il capitoloe clorichina (antimalarici e antireumatici). In questo caso Lombardia e Italia seguono le indicazioni dell’Aifa (l’agenzia italiana del farmaco) e quindi ne sconsigliano l’utilizzo perché mancano evidenzesia sullo scopo di guarire sia di prevenire l’Diverse, anche se non di molto, le indicazioni sull’utilizzo di. La Lombardia da il via libera all’utilizzo, ma solo nel caso in cui il paziente sia seguito in maniera medica con l’ossigenazione adeguata. Ilnazionale invece ritiene che il cortisone vada somministrato solo in caso di emergenza così da non indebolire il sistemaE gli? In Lombardia solo se si sospetta un’infezione batterica e mai come profilassi, il protocollo nazionale invece - a quanto si può apprendere dalla bozza - lisempre e comunque.I duesono sostanzialmente in linea sull’utilizzo di antipiretici, con il protocollo nazionale che consiglia caldamente ilLe indicazioni operative per la terapia antiCovid a, ha spiegato l’assessore alla Salute, «sono state elaborate dal gruppo tecnico di lavoro delregionale, composto da immunologi, virologi e pneumologi, confrontate con il documento predisposto dagli Ordini dei medici della Lombardia e approvate in seduta plenaria» dal Comitato del quale, ricorda Gallera, fanno parte anche, presidente dell’Ordine di Bergamo, e Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine di Como e della Federazione degli Ordini dei medici lombardi, che aveva steso il suo vademecum insieme all’infettivologodell’ospedale Sacco di Milano.Tutti nomi di spicco, senza dubbio e non spetta a chi non è competente per professione in ambito medico “metterci il becco”, ma resta comunque la domanda relativa allae alla: Perché due protocolli? Perché diversi?