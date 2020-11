Garattini, il sogno di una nuova sanità per non ripetere flop e figuracce. Soprattutto in Lombardia

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 15:24

Silvio Garattini

Deluso dalla Lombardia e “figuraccia” sul vaccino anti-influenzale

La sanità va ripensata e in fretta

Vaccino anti Covid: i risultati vanno condivisi

Non si muore solo di Covid…

erve una. E vacome a unper, puntando sue soprattutto su. Per non perdere gli “” che ilci sta lasciano e non ripetere gli. E per «». Lucido e categorico sulla situazione, tra cui il tanto attesoanti covid,, lo scienziato, farmacologo, fondatore dell’istituto, che a 92 anni è ancora «in trincea» e in un’intervista al Corriere della Sera lancia une importantiper guardare alAnche perché, come sottolinea, è «profondamente», dalladel, in particolare inche «dovrebbe essere la punta di diamante del Paese, il riferimento nazionale. Invece qui è mancata ladi dare una, i medici sono stati lasciati troppo soli nelle rispettive trincee. E certi ritardi non si spiegano...». E anche sulla questione delper Garattini «laha fatto una figuraccia ».Come fare dunque per il? Fondamentaleper non fasi trovare, di nuovo, impreparati. «Il Covid ci ha dato un avvertimento - spiega Garattini - È arrivato il momento di uscire dal dualismo traed: è vero che se non c’è lavoro si muore di fame, ma è altrettanto vero che se ci si ammala non si lavora. La salute deve diventare un bene fondamentale in Italia, non deve essere importante solo quando si sta male».a cui mirare sono due: ildele unache parta dalladellacome educazione alla vita. Puntando a «unaintradel, con molta più ricerca e prevenzione».Proprio la, che «costa poco e rende tantissimo», è per Garattini il nodo cruciale perché invece ora «ildella sanità tende a produrre cose che servono alle malattie, mentre la buona sanità tende a evitarlo».Difficile conciliare la “buona sanità” con il. Lo vediamo anche ora con il nuovo vaccino anti covid dove sul piatto ci sono tanti interessi. Anche se sarebbe fondamentale che «isui risultati vengano. Senza trasparenza siamo fermi ai comunicati stampa...Tocca ai governi, all’Europa, agli Stati che hanno finanziato in parte le ricerche: hanno il potere per farlo. L’opinione pubblica deve essere informata al netto della propaganda, con i vaccini deve esserci anche ladella. Il margine di chi dichiara di non volersi vaccinare è ancora troppo alto, la diffidenza viene alimentata dalla scarsa trasparenza. Se ci sono i risultati è giusto che ci si vaccini, ma anche che si renda disponibile il kit per i Paesi che non hanno i soldi per comprarlo. Noi al “Mario Negri” non brevettiamo niente, vogliamo che i nostri risultati vengano conosciuti e siano disponibili a tutti. Ma non facciamo business con la salute, la nostra scienza è non profit».In attesa di vedere come si evolverà la situazione vaccino, Garattinie di predisporre al più presto un piano, seguendo, ad esempio, lache ha già indicato i 60 centri per le vaccinazioni e dove avverrà la distribuzione.E di non ripetere lo schema iniziale delleo deiCome anche di non cadereche ilsi: «Con il Covid i vaccini sono indispensabili – puntualizza Garattini - Ma non dobbiamo dare l’impressione che con questo si risolva tutto, sarebbe un cattivo messaggio quello di lasciar credere che non ci sono più regole da rispettare e si può tornare a fare quel che si vuole... Oggi paghiamo la troppa disinvoltura dei mesi estivi».E poi non dobbiamo dimenticarci che non c’è solo il Coronavirus e presto si vedranno ideie dagli: «ogni anno in Italia ci sono 170 mila morti die più di 200mila per infarti e ischemie. Chi ha malattie gravi in atto rischia di non essere tutelato. Il sistema sanitario è alle corde», precisa Garattini.Quindidie diperché conclude il medico: «I messaggi dellasono contradditori e della scienza si parla come del calcio al bar. In questo modo si genera solo sfiducia».