Illegali, ingannevoli e non sicure: cosa è successo alle mascherine dei vip

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 12:08

E

Ritiro immediato dal mercato

U-Mask ritirate dal mercato. Fonte: Tpi.it





Cancellata dalla baca dei dispositivi medici

Tra indagini e servizi di Striscia La Notizia

rano le più amate daie dagli. Oltre che molto(fino a 35 euro). E fino a poco fa si pensavano, come da pubblicità sul sito internet ufficiale,come le mascherine (tra il 98 e il 99%). Certificazione alla mano.Invece le mascherinenon sonoe anzi ci sono «potenziali rilevatiper la» proprio per «l’assenza di un regolare processo valutativo».Lo ha stabilito «con carattere di urgenza» ildellache ne dispone «il divieto di immissione in commercio» e ne ordina il ritiro dal mercato dopo la scoperta che ildi analisidi Bolzano (che ha rilasciato la certificazione di conformità) è «risultatodisanitaria». Ma c’è di più: Chi ha firmato la certificazione, è «un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi», cioè senza laurea.Da tanto “desiderate” a fuorilegge dunque: entro cinque giorni l’azienda(che ha di recente lanciato un test rapido per rilevare il coronavirus in aziende, ristoranti e scuole) dovràa sue spese tutte le mascherine presenti sul, dalleai sitiNel frattempo la U-Mask sarà cancellata anche dalladei dispositivi medici autorizzati perché non dà garanzia «sull’effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi».Ma come si è giunti a tutto ciò. Le indagini sono iniziate dopodiconcorrente e un servizio diche denunciava la bassa capacità didelle U-Mask, che sarebbe inferiore alla soglia minima del 95%A fine gennaio idelavevano sequestrato il laboratorio di analisi di Bolzano e a Milano la Procura aveva aperto un’inchiesta per frode indagando, rappresentante legale della U-Earth Biotech di Londra e della sede di Milano. Poi è arrivata ancheche ha avviato un procedimento contro l’azienda pervisto che «verrebbe enfatizzata l’efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato».Infine, loalla, ma l’azienda potrà presentare ricorso al ministero o al