Ma davvero siamo primi al mondo per le morti "certe" di Covid in base al numero di abitanti?

L'Italia è messa male, ma davvero gli altri stanno meglio?

Classe politica screditata

Dubbi sulla rilevazione dei casi e dei morti

adesso arriva pure una conferma “scientifica”:. Lo sostiene uno studio della Johns Hopkins University secondo cui nel nostro Paese ci sono 111,23 morti ogni 100 mila abitanti.con 104,39,con 99,59con 94,97. Ma davvero in Asia, in Africa o in America latina non si muore di covid?Siamo davvero sicuri che tutti Paesi abbiamo seguito le prassi dell’Italia indicando i morti “per” covid o “con” covid come se fosse la stessa cosa? Francamente abbiamo dei dubbi. Ma tantè. Laè uno dei centri di ricerca più accreditati al mondo e tanto basta alla grande stampa e alla Rai per alzare il tiro e sparare in prima pagina una classifica che sembra un titolo da cronaca nera, di quelli che solitamente fanno vendere i giornali popolari.Per carità, nessuno razionalmente potrebbe oggi negare che. Abbiamo una(a Roma come nelle regioni) che si barcamena fra chiusure ed aperture a seconda di come tira il vento.che aumentano solo perchè perché la politica ha distrutto la sanità e non ha saputo risolvere alcun problema serio, dai trasporti ai controlli sui luoghi di aggregazione e assembramento. E il risultato sono i positivi che contagi che si ripetono giorno dopo giorno e i morti che non accennano a calare. Bisognerebbe però anche dire che non è che gli altri Paesi stiano poi meglio di noi. Magari qualcuno bara pure nel calcolare morti e contagi. Come fanno del resto in alcune regioni in Italia sui posti letto o le terapie intensive.Ma una cosa è certa: abbiamo una classe politica così screditata (al governo come all’opposizione, quest’ultima fino a qualche giorno fa a rimorchio del negazionista Trump…) chenella lotta al covid-19. Del resto la classifica negativa dell’università americana trova conferma nel numero dei dati “ufficiali” sulla base di 1.674.840 decessi nel mondo "dichiarati" per Covid. Al primo posto troviamo Usa con 313.588 decessi su 330milioni di abitanti. Seguono il Brasile con 185.650 e l’India con 145.136. E già qui ci sarebbe da porsi dei dubbi pensando che il gigante asiatico possa avere così pochi morti. E lasciamo perdere il Brasile dove a sospettare che il presidente Bolsonaro bari al ribasso non è certo un peccato...Come dire, che questi numeri non è detto che siano poi del tutto confrontabili visto che ci possono essere dubbi sulla reale entità dei morti per Covid-19 in quei Paesi. I 67.894 considerati per l’Italia dovrebbero essere invece certi. Anzi, per i negazionisti di casa nostra addirittura esagertai (altra stupidaggine).. Ma di questo dubitiamo fortemente, a differenza della grande stamoa che nella sua politica di drammatizzazione non esprime un solo dubbio.Il tema dei morti era stato affrontato anche nella conferenza stampa di venerdì sera sul nuovo decreto di Natale. Il premieraveva in particolare risposto a una domanda sull’alto numero di decessi in Italia. «I morti restano una ferita aperta per tutti gli anni a venire», aveva detto indicando poi alcune cause per questa realtà: «I decessi, dipendono da molti fattori. Abbiamo una, la seconda al mondo dopo il Giappone. Le statistiche dicono che la morte colpisce chi ha delle. E dipende anche dagli. Con gli scienziati stiamo studiando le risposte, ma qui la politica si ferma e lascia spazio alla scienza».





Tante patologie nei morti in Italia

E se la parola secndo Conte deve passare ai tecnici, va ricordato allora che secondo l’Istituto superiore di Sanità, al 9 dicembre, l’età media dei morti positivi a Sars-CoV-2 era di 80 anni (l’età mediana è di 82). Un livello più alto di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. Dai dati su 5838 decessi, dei quali si sono analizzate le cartelle cliniche, l’Istituto superiore di Sanità ha poi rilevato che il numero medio di patologie osservate nei pazienti morti di Covid è di 3,6. In pratica 182 pazienti (il 3,1% del campione) non avevano altre patologie, 724 (il 12,4%) presentavano una patologia, 1077 (il 18,4%) ne presentavano 2 e 3855 (ben il 66,0%) ne presentavano 3 o più. Questa analisi l’abbiamo riportato nel grafico, ma ci chiediamo: davvero questi casi possono rappresentare l’intera realtà? Parliamo di meno del 10% dei morti… e il resto?

Il Covid è decisamente peggio dell'influenza

Non sarebbe il caso di avere qualche informazione più precisa e certa? Anche perché secondo dati al momento ufficiosi,. E gli altri? Si dice chee per gli altri ci sarebbero decessi sparsi in vari reparti. Nel momento in cui dobbiamo fare nuovi pesanti sacrifici non è il caso che gli italiani possano saperne un po’ di più. Di bollettini dei contagi siamo un po’ tutti stanchi.E come se non bastasse c'è anche uno studio francese pubblicato su 'The Lancet Respiratory Medicine' che dìforse mette un punto fermo nel dibattito che si è aperto fin da quando si è presentato Covid-19.che negli anni hanno caratterizzato la stagione invernale e più pazienti colpiti da Covid richiedono cure intensive. Il coronavirus

Gli autori dello studio fanno notare che se un numero molto più alto di adulti è finito in ospedale per Covid può essere in parte dovuto a una differenza di base: mentre nella popolazione c'è immunità per l'influenza, come risultato di una precedente infezione o vaccinazione, Sars-CoV-2 è al contrario un nuovo virus contro il quale ci si aspetterebbe che pochissime persone abbiano una precedente immunità. I dati emersi dal lavoro sono un monito poiché diversi Paesi si preparano vivere una coincidenza fra focolai Covid e influenzali.

È tempo che il Governo spieghi come stanno le cose sul serio

Secondo il lavoro, più di un paziente su 4 con Covid ha manifestato insufficienza respiratoria acuta, rispetto a meno di un paziente su 5 con influenza (27,2% dei casi Covid contro il 17,4% dei casi di influenza).. I sintomi che secondo l'Istituto superiore di sanità hanno portato a cause di morte con facilità in Italia.Visto quanto emerge dal mondo scientifico, forsein Parlamento e agli Italiani. Se abbiamo davvero la maglia rosa per i morti di Covid è giusto che lo si sappia. E tornando alla ricerca “discutibile” della Johns Hopkins University è interessante osservare come l’, in base alaccertati, sarebbe sul podio anche in questo caso:con un 3,5%. Seguirebbe l’Iran che ha il 4,7% e il Messico al 9%. Ma francamente ci sembra che anche questi dati lascino un po’ il tempo che trovano perché magari in altri Paesi si fanno meno test, magari solo a chi è sintomatico…