Meno contagi con meno tamponi, ma sale al 17% il tasso di positività

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 18:04

<

p>Sono 33.979 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri, che portano il totale a 45.229 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 195.275 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.422, con un incremento di 116 unità. Il totale dei guariti è di 420.810 (+9.376), mentre gli attualmente positivi 712.490 (+24.055).Per quanto riguarda le singole regioni, altri 8.060 nuovi contagi in, 3.771 in Campania, 3.682 in Piemonte. Nel Lazio sono 2.612, in Calabria 344.Il totale ammonta chesale ora ora a 1.178.529. Sono 116 in più rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 entrati nelle terapie intensive in Italia: il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.422. E 649 in più sono i ricoverati con sintomi, ovvero 32.047 complessivamente. Il rapporto tra positivi e test è del 17,4%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a ieri.Sono 9.376 i: un incremento più contenuto rispetto alla giornata di sabato, quando il bollettino del ministero della Salute ne ha comunicati 12.196. Il totale dei dimessi e dei guariti è al momento di 420.810 dall'inizio della pandemia.