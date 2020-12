La Merkel blinda il Natale e paga. In Italia Conte non sa più cosa fare...

Pubblicato il 13 dicembre 2020 | 19:00

lla Cancellieraè bastato un’ora di riunione con i presidenti dei Lander (gli stati regionali della federazione) per. E così da mercoledì in Germania scatterà un', con negozi e ristoranti chiusi e limitando a cinque le persone che si possono incontrare al massimo. Un’unica eccezione per Natale quando i tedeschi potranno invitare un massimo di quattro persone oltre ''i familiari più prossimi''.. Proibita anche la vendita di fuochi d'artificio. E ovviamente tutte le aziende sarannoa seguito di queste chiusure.

In Italia, dopo giorni di polemiche, discussioni e iniziative bizzarre, non siamo invece ancora arrivati a nulla. Siamo perennemente nel caos e anche le aperture concesse a go and stop creano solo disagi a tutti. Dagli assembramenti nelle zone delle shopping che non sono controllati e stanno facendo di nuovo salire l’indice dei contagi (passato in 24 ore da 10,1% all’11,7%), ai pubblici esercizi che in parte possono lavorare (ma 80mila locali in Italia, nelle zone arancio restano comunque chiusi) ma senza alcuna compensazione economica per ridurre le perdite.

E tanto per cambiare, in serata il premier Giuseppe Conte, incontra i capi delegazione e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia per “valutare” rispetto al testo del Dpcm in vigore le possibili deroghe alle limitazioni agli spostamenti a Natale. Ipotesi contesta peraltro dagli scienziati.

Anche se in Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata i bar e i ristoranti, con le limitazioni di orario, hanno potuto riaprire essendo passati in ziona gialla, la prospettiva non è certo rosea e su tutta grava l’incertezza che la politica non sa risolvere. E questo mentre un locale su 5 è comunque chiuso in Italia per decreto.

È proprio l’incapacità dei politici italiani che preoccupa in questo momento. Non hanno ancora deciso cosa fare, mentre Governo e Regioni sembrano voler allontanare le decisioni drastiche illudendo gli operatori con le aperture a singhiozzo. Ma tutto ciò, ovviamente, con un’esiguità dei ristori finora dati ad aziende che devono stare chiuse o lavorare a orari ridotti da vergogna, mentre in Germania ai commercianti il governo aumenterà ancora l'importo massimo che le imprese possono richiedere per compensare il mancato guadagno: da 200mila a 500mila euro.

Su tutto due dati preoccupano intanto l’Italia: da un lato gli assembramenti senza controllo (a Roma è stata chiusa ad esempio Fontana di Trevi) che si sono creati fra sabato e domenica nelle zone dello shopping, che rischiano di fare di nuovo salire il tasso dei contagiati che, dall’altro, è già per parte sua in crescita, e il rischio che i ristoranti semi-aperti servano ancora una volta solo per trovare dei responsabili per la prevedibile terza ondata della pandemia. Senza neanche dargli un giusto sostegno.