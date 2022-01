Migliaia in corteo a Milano e a Roma contro green pass e obbligo vaccinale

Almeno un migliaio di no green pass si sono radunati a Milano dalle 15, dopo diverse settimane di inattività, in piazza XXV aprile. Alla manifestazione, preannunciata alla Questura e organizzata dal senatore di Italexit Gianluigi Paragone, è giunto anche l’89enne medico francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008. “Draghi dimettiti” e “Giù le mani dai bambini” sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti. Anche a Roma sit-in affollato a Piazza San Giovanni dove alcune migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro il green pass e l’obbligo vaccinale. (AscaNews)

Un momento della protesta dei no vax a Milano (da TGcom Mediaset)

In pochi, invece, hanno partecipato alla manifestazione indetta da gruppi No Vax e No Green pass in piazza Dante, a Napoli. Non più di cinquanta i partecipanti, quasi tutti senza mascherina. Saltata anche l'annunciata partecipazione del cantautore Povia. L'appuntamento, fissato per le 15 in concomitanza con le altre città italiane, non ha raccolto molto proseliti né ci sono stati problemi di ordine pubblico. (LaPresse)