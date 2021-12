Veneto, Liguria, Marche e provincia di Trento in giallo da lunedì. Friuli, Lombardia, Lazio ed Emilia a rischio

Tra Natale e Capodanno ci potrebbero essere dei cambi di colore: in particolare, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna potrebbero entrare in giallo il 27 dicembre, mentre il Friuli Venezia Giulia rischia addirittura la fascia arancione. Meglio al sud dove le regioni hanno ancora numeri da zona bianca. E così, dopo l’ordinanza che manda in giallo da lunedì il Veneto, la Liguria, le Marche e la provincia di Trento, si guarda alla curva epidemiologica ma soprattutto alla situazione degli ospedali: si va in fascia gialla con 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 10% e in area medica pari al 15%; si passa in zona arancione quando si ha tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, l’occupazione in terapia intensiva oltre il 20% e in area medica oltre il 30%.

Il Friuli Venezia Giulia rischia addirittura la fascia arancione

Iss, incidenza sale da 176 a 241, Rt giù

Incidenza sempre più su in Italia, arrivata a toccare quota 241 casi per 100mila abitanti, in forte aumento rispetto ai 176 di una settimana fa. Ancora in leggero calo l’indice Rt invece, che scende da 1,18 a 1,13. Sono i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. 18 Regioni sono a rischio moderato, 1 a rischio alto.



Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna sorvegliate speciali

E guardando questi numeri, dopo il passaggio in giallo di Veneto, Liguria, Marche e provincia di Trento da lunedì, preoccupano alcune grandi regioni. La Lombardia ha due parametri negativi con 171, 3 nuovi casi e l’area medica al 13,6% ma le terapie intensive sono all’8,9% quindi sotto la soglia critica. Il Lazio rischia con 179,8 casi, l’area medica occupata al 12,1% ma le terapie intensiva vicine al limite visto che l’ultimo dato era 9,6%. Anche l’Emilia-Romagna: 241 casi, 10% in terapia intensiva, 10,7% in area medica.



Rischio arancione per il Friuli Venezia-Giulia

Ancora più problematica la situazione del Friuli Venezia-Giulia che con 378 nuovi casi settimanali e i reparti ospedalieri in affanno: 23,3% in area medica, 14,3%, potrebbe rischiare l’arancione.