Ok dell'Aifa per il vaccino AstraZeneca mentre scende il tasso di positività

Pubblicato il 30 gennaio 2021 | 18:23

N

Meno contagi in 24 ore con record di tamponi

Meno contagi in 24 ore con record di tamponi





Oltre 1,8 milioni gli italiani vaccinati

ella corsa ai, tra ritardi mancati, arriva anche una: l'Agenzia Italiana del farmaco () ha approvato il vaccino anti Covid-19 di. Con la raccomandazione però dell'utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. Dunque, come ha sottolineato il ministro per gli Affari Regionali,, durante il vertice con le Regioni per l'adeguamento del piano vaccinale, «a febbraio arrivano ulterioridi vaccini che si sommano ai due già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi».Un ulteriore passo avanti nella lotta italiana al virus che sta dando i suoi frutti con quasi tuttache da lunedì passerà ine con meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, condida quando sono stati inseriti quelli rapidi.Sono, infatti, 12.715 i nuovi casi per 298.010 test. Il tasso di positività scende dunque al 4,3% (ieri 5%). Le regioni più colpite sono la, lae il. La Valle d’Aosta, invece, ha registrato un solo caso.In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.541.783 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2.odierni sono 421, per un totale di 88.279 vittime da febbraio 2020. Le personesono 1.990.152 complessivamente: 16.764 quelle uscite oggi dall’incubo Covid. E gli, i soggetti che adesso hanno il virus, risultano essere in tutto 463.352 (sotto la soglia di 500mila dal 23 gennaio), pari a -4.472 rispetto a ieri.Si abbassa ancora lasugli, per il quinto giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -299, per un totale di 20.098 ricoverati. Mentre ioccupati insono -52 (ieri -18), portando il totale dei malati più gravi a 2.218.I cittadini vaccinati sono oltre 1,8 milioni, per la precisione 1.813.005. «Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in unadellae serve tutto il personale che abbiamo selezionato - ha aggiunto il ministro della Salute,- Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa anche in altri paesi europei le agenzie nazionali danno dato indicazioni abbastanza stringenti, come la Germania che ha autorizzato l'utilizzo del vaccino fino a 65 anni. Noi aspettiamo la nostra autorità nazionale».