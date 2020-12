Prime dosi di vaccino alle regioni In Lombardia saranno oltre 300mila

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 11:21

Pronto il piano vaccini in Italia

A Capodanno prime batterie di vaccinazioni

Da Pfizer primo lotto da quasi 2 milioni di dosi

Entro il 7 gennaio, 289 punti di "conservazione"

Abruzzo 25.480

Basilicata 19.455

Calabria 53.131

Campania 135.890

Emilia Romagna 183.138

Friuli VG 50.094

Lazio 179.818

Liguria 60.142

Lombardia 304.955

Marche 37.872

Molise 9.294

PA Bolzano 27.521

PA Trento 18.659

Piemonte 170.995

Puglia 94.526

Sardegna 33.801

Sicilia 129.047

Toscana 116.240

Umbria 16.308

Valle d'Aosta 3.334

Veneto 164.278

è pronta a vaccinarsi con il piano che è stato presentato dal commissarioe approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.che hanno già ricevuto i primi lotti di dosi con quantità calibrate a seconda della popolazione e della gravità della situazione: in testa laepicentro della pandemia in Italia con quasi 305mila fiale, seguono l'Emilia Romagna, il Lazio, il Piemonte e il Veneto. Il programma prevede che prima dici saranno le prime batterie limitate di. A gennaio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria. Per cominciare oltre 1,8 milioni di dosi saranno consegnate dalla Pfizer, dopo l'autorizzazione dell'Agenzia del farmaco europea () e poi di quella italiana, l'Aifa, attese la prossima settimana, in tempi da record.Nella prima consegna la Pfizer invierà 1.833.975 dosi di vaccino, nella seconda, alcune settimane dopo, oltre due milioni e mezzo. Nella prima fase saranno vaccinati operatori sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, nonché ospiti e personale delle residenze per anziani. Nella seconda fase della campagna ci sarà il richiamo per i primi vaccinati e si inizierà a somministrare le dosi alle categorie più fragili.Come nelle migliori storie italiane, ecco già le polemiche. L'ipotesi che la Lombardia potrebbe avere un numero di vaccini non commisurato allarispetto al Lazio «è possibile se qualcuno vuole fare politica sulladella gente, se qualcuno pensa di fare clientelismo territoriale». Lo ha detto l'europarlamentare pavese della Lega,, nella trasmissione Lombardia nera su Antenna 3.«Si premia una Regione rispetto a un'altra perché una a livello democratico ha unrispetto a un altro - ha proseguito - i fattori che devono portare alladel vaccino devono essere il numero di, una proporzione fra quanti abitanti ho e quanti vaccini. Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti delpossa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l'importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è ildi tutto il Paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un'altra parte d'Italia». «Addirittura?», ha replicato il conduttore. «Sì, è un dato di fatto. Se si ammala un lombardo, economicamente, da imprenditori, vale di più rispetto a un laziale», ha aggiunto l' europarlamentare. «Sulla salute non si può fare politica, ma bisogna fare alcuni ragionamenti».In Italia sono 22 i punti Ult (Ultra-low temperature) e diventeranno, secondo il Piano vaccini, 289 dopo il 7 gennaio.