Ristoratori in piazza contro De Luca mentre a Milano i locali si riempiono

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 19:15

Ristoratori bloccano il lungomare a Napoli per protesta contro il Governatore De Luca



Milano, ristoranti pieni e in coda per shopping e ultimo spritz

La Campania resta zona arancione

Ristoratori e commercianti in piazza contro De Luca

Veneto: ancora la regione con più casi

La nuova variante di Covid circola più velocemente

Lockdown duro in Inghilterra

si fanno i conti con le nuovedel Governo e delle Regioni che non piacciono alle categorie più colpite e dimenticate. Proprio a Napoli, i ristoratori sono scesi in piazza per protestare contro la decisone di De Luca di lasciare la Campania in zona arancione. Mentre a Milano, ma non solo, i locali si sono riempiti in vista della zona rossa totale. Intanto, però ioggi, 19 dicembre, sono 16.308 con 176.185effettuati nelle ultime 24 ore e le553. Ieri i positivi erano stati 17.992, i morti 674. Ildiscende dunque al 9,2%. Ma anche se i nuovi casi sono sotto quota 20mila dal 6 dicembre, bisogna comunque scendere sotto la soglia di 10mila per poter riattivare ile avere sotto controllo l’epidemia.E gli? In attesa che la Nazione diventi, forse non sono così ligi alle regole. I(e non solo), ad esmpio, oggi si sono riversati in centro per comperare ie fare un ultimocon gli. Molti i gruppi di ragazzi nella zona di corso Como e anche in piazza Duomo, ma anche coppie e famiglie piene di pacchetti. Pieni anche diversiall'ora di pranzo con gruppi di colleghi, o di compagni di scuola e affollati anche i tavoli all'aperto dei bar famosi per l'aperitivo.Così proprio per evitare tutto ciò, l’Unità di Crisi della Regioneha confermato per la Regione le limitazioni già in vigore con la «».Una decisione che non è piaciuta aiche sono scesi in. I, oltre un centinaio, hanno allestito unasu via Caracciolo, lato piazza Vittoria, perile annunciano di non volersi allontanare fino alla revoca del provvedimento regionale. Anche le associazioni di categoria si sono mobilitate contro l'ordinanza, ricordando che migliaia di operatori avevano già acquistato le derrate fresche e richiamato il personale in vista della riapertura di domani.Intanto a, ilè la regione più colpita d’Italia per numero di nuovi casi (+3.834 positivi) e per numero di decessi (+114 morti). È così per il secondo giorno di fila. Inoltre, nella regione di Zaia si verifica pure il maggior numero di ingressi in terapia intensiva (+41). Hanno un incremento di contagi a quattro cifre: Lombardia (+1.944), Emilia-Romagna (+1.641), Lazio (+1.410) e Puglia (+1.382).Il tutto con una notizia che di certo preoccupa non poco: lehanno informatodellache ladel coronavirus rintracciata nel sudest dell’Inghilterra puòpiù. Chris Whitty, che è a capo dell’autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale.Ma di certo non si può stare sereni tanto che ilha annunciato che a partire da domattina, ilentreranno nella cosiddetta 'tier 4', ildiche prevede le restrizioni più dure per contrastare la circolazione del coronavirus. Misure equivalenti a quelle introdotte in Inghilterra a novembre e che rimarranno in vigore per due settimane, con una verifica attesa per il 30 dicembre.