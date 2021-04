Ritmo spedito sulle vaccinazioni e tasso di positività in calo

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 17:59

Il tasso di positività cala al 5,9%

Cala tasso di positività

Tra consegne e ritardi

In attesa del vaccino monodose Johnson & Johnson

Obiettivo di aprile: 500mila inoculazioni al giorno

e vaccinare. Per poter consentire a tutti, come ha detto il governatore della Lombardia,, nel corso dell'con il ministro della DifesaE così, mentre lee un numero maggiore di persone (dal vaporetto-ambulatorio a Venezia alle) nel mese di aprile è, ovvero il 15% di tutti gli arrivi programmati nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2021, ovvero 50 milioni.Intanto, a fronte di 359.214 tamponi, che porta ad almeno 3.650.247 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 376, per un totale di 110.704 vittime da febbraio 2020. Il tasso di positività è pari al 5,9%: ieri era 6,6%.Riguardo al mese appena passato, con(Vaxzevria), giunte nelle ultime ore all'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare, si è concluso l'approvvigionamento di vaccini del primo trimestre 2021: in tutto quasi 14 milioni (ma in base ai contratti iniziali con Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZeneca, erano invece previsti oltre 28 milioni di shot).- sebbene con alcuni ritardi intermedi - e. AstraZeneca ha consegnato appena un quarto - 4 milioni - delle dosi promesse, 16 milioni.Aldilà delle consegne di Pfizer e AstraZeneca previste la prossima settimana, ile perIn generale, la, circa 6 milioni delle quali nel solo mese di marzo.. Attualmente la media mobile (calcolata nell'intero arco di 7 giorni) è di 243mila somministrazioni al giorno e con il trend dei numeri attuali - che rappresentano solo un dato momentaneo perché dovrebbero aumentare - si raggiungerebbe l'immunità di gregge all'inizio del 2022.