Covid-19, scoperta l'immunità duratura anche per gli asintomatici: una spinta alla campagna di vaccinazione

L'immunità è stata rilevata in forma soddisfacente nell'89% del campione

l rapporto traè al centro delle questioni trattate in questo iniziale periodo di- ma interessa anche la maggior conoscenza acquisita sul. Una ricerca anglosassone dà una risposta alla domanda che molti si sono posti: Per chi ha avuto una forma lieve di coronavirus o un'infezione asintomatica, quanto dura l'immunità protettiva? Per quanto tempo permangono gli anticorpi? Secondo la scoperta dei(pubblicata sulla rivista Science Immunology), la presenza dinellesuccessive all'infezione è confermata inche ha avuto una forma lieve o asintomatica. Questo risultato fornisce importanti rassicurazioni sul fatto che la risposta immunitaria nei confronti del virus Sars-CoV-2 non sia di breve durata (come hanno suggerito alcune ricerche precedenti): questa è unaanche per le campagne di vaccinazione attualmente in corso Lo studio è stato portato avanti dai ricercatori della Queen Mary, dell'Imperial College e dell'University College di Londra; ha preso in esame sia l'(ovvero quella mediata da molecole come gli anticorpi), sia l'(ovvero, quella determinata dai linfociti) per 136 operatori sanitari degli ospedali di Londra - di cui 76 con una forma lieve o asintomatica di Covid-19. «», ha dichiarato, professoressa di Patologia virale presso il Blizard Institute della Queen Mary University di Londra.I risultati dello studio indicano che l'89% degli operatori sanitari aveva un livello rilevabile (e ritenuto protettivo) dineutralizzanti nelle 16-18 settimane successive all'infezione e che la maggior parte degli operatori aveva anche(in riferimento alla presenza di linfociti di cui sopra) in grado di riconoscere diverse parti del virus e dunque di contribuire alla. «Questa è una scoperta importante poiché io addirittura assenti di Covid-19 sono molto comuni e rappresentativi della maggior parte delle infezioni nella comunità – ha aggiunto, coautrice dello studio e ricercatrice post-dottorato presso la Queen Mary – Queste abbondanti risposte immunitarie danno anche speranza per l’».I ricercatori hanno comunque osservato che non sempre la risposta umorale e quella cellulo-mediata persistevano in egual misura: «Le risposte delle cellule T tendevano ad essere inferiori a seguito di infezione asintomatica rispetto a coloro che hanno riportato sintomi di Covid-19 (come tosse secca e febbre), mentre i livelli di anticorpi neutralizzanti erano presenti indipendentemente dai sintomi». Dopo questa conclusione, i ricercatori suggeriscono buone probabilità che lo sviluppo di anticorpi e l'eventuale risposta delle cellule T in seguito a forme lievi o asintomatiche di Covid-19 possano fornire un certo grado di protezione dalle