Sono 37.255 i nuovi casi in Italia, ma il tasso di positività è stabile

Pubblicato il 14 novembre 2020 | 17:44

onodi coronavirus in Italia per un totale di 1.144.552 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 688.435 (+24.509).sono stati 227.695, ovvero 27.213 in meno rispetto a ieri quando erano stati 254.908. Mentre ildiè intorno al 16% (di preciso 16,36%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; come ieri quando era di circa il 16% (di preciso 16,04%).544 iche portano a 44.683 il numero dei decessi. 12.196 iper un totale di 411.434 persone.I pazienticondi oggi sono 484 per un totale di 31.398 persone; 76 ipiù gravi inche portano il totale a 3.306.In sostanza ci sono statiin 24 ore rispetto al picco di ieri, a fronte di. La— come dimostra il rapporto di casi su tamponi che rimane pressoché stabile intorno al 16% per il terzo giorno consecutivo, più basso del 17% registrato 9 novembre — e si iniziano a vedere glidelle«Un elemento molto importante è che la parte disupera abbondantemente il 50%» ha spiegato, presidente dell’Iss. Il problema riguarda ladelsanitario che comunque vede crescere l’occupazione di posti letto nei reparti Covid ordinari e in rianimazione.