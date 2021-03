Vaccini: un obbligo per i sanitari? La Liguria ci sta pensando

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 14:46

A

o, peggio ancora, speranza che località “sicure” ci possano garantire una ripresa del turismo che da solo vale il 16% del Pil. Se la Sanità continua ad essere uno dei luoghi più insicuri, tanto che molti malati con patologie anche gravi rinunciano a controlli per non mettere piedi in certi ospedali, c’è poco da stare allegri. Ecco perché la(che sul turismo punta molte carte per il post pandemia). Ad un provvedimento starebbe lavorando in queste ore il governatoredopo il caso del focolaio di variante inglese scoppiato all'ospedale, dove è stata trovata positiva anche un'infermiera che non aveva accettato di sottoporsi alla vaccinazione. «Ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare questa categoria a vaccinarsi - ha dichiarato Toti - Chi fa questo lavoro e rifiuta di proteggere se stesso con il vaccino non protegge i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura. E questo è inaccettabile».

L'ospedale San Martino di Genova

Nelle scorse ore, il presidente della Regione era già intervenuto su quanto accaduto al San Martino. Come riporta Fanpage, Toti aveva detto: «. Credo che chi fa l'infermiere abbia il dovere di vaccinarsi visto che ci sono tante persone che sono in coda per farlo. Francamente sentire di personale altamente specializzato che rischia di infettare un reparto è qualcosa che lascia l'amaro in bocca, credo che il governo dovrebbe prendersene carico».

Ed è su questa linea che interviene anche il direttore di Malattie Infettive dell'ospedale genovese, Matteo Bassetti, chiedendo che Draghi intervenga su obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Il cluster di variante inglese di Covid-19, come confermato dalla direzione dell’ospedale, è stato scoperto al primo piano del padiglione Maragliano del Policlinico San Martino di Genova. I positivi sono una decina e tra di loro c’è anche un'infermiera che si era rifiutata di sottoporsi al vaccino. «Come medici e sanitari chiediamo al presidente Draghi di intervenire con urgenza per garantire sicurezza e serietà ai nostri ospedali. Ci vuole una legge assolutamente urgente. Anche questo rappresenta un cambio di passo che chiediamo al nuovo governo», ha dichiarato Bassetti.