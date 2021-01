Vaccini Pfizer, servono sei dosi a fiala ma mancano le siringhe. Meno contagi con più tamponi

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 16:59

Non mancano i vaccini, mancano le siringhe di precisione





Impossibile prelevare le sei dosi (e non cinque)

I centri vaccinali si arrangiano come possomo

er giorni e con le nuove, soprattutto quella, che come ha detto il primo ministro britannico, potrebbe essere non solo la più, ma la piùdi quelle finora note (con un tasso di mortalità superiore del 30%), gli occhi di tutti erano puntati suidelle consegne dei. Solo che, in verità, «non sono le dosi di vaccinoa mancare, ma ledi».A lanciare l’allarme sono idi numerose regioni italiane (tra cui), che segnalano per questa settimana il mancato arrivo delle siringhe di precisione (per la Calabria invece il problema è stato riscontrato la settimana precedente) da parte della struttura commissariale per l'Emergenza. Intanto ioggi 13.331: menocon più(286.331) e ildiscende al 4,6% (ieri 5,1%). Ma superate le 85mila vittime dall’inizio dell’emergenza.La fiale di Pfizer sono arrivate dunque questa settimana, ma senza. Per cui è impossibile estrarre dalle fiale la quantità esatta di vaccino per somministrareper flacone (e non cinque), come suggerito dall'Aifa, e così colmare il gap causato dal ritardo delle consegne.Al momento per aggirare il problema le strutture hanno riferito di utilizzare «leper la, che non permettono di estrarre sei dosi». In altre regioni, come la Sicilia, dove dicono spesso «capita che ci siano arrivi errati o non idonei all'estrazione di sei dosi», si utilizzano «quelle ancora in dotazione o le scorte acquistate autonomamente».Medesma situazione in diversi centri della Lombardia: «Si stannoo si prelevano dalle scorte dei propri ospedali - spiegano - Nel nostro territorio è un problema generalizzato». E da altri centri aggiungono: «Mentre per i vaccini c'è un calendario, per le siringhe di precisione non sappiamo quante aspettarcene a quando arriveranno».

Conte: Gravi violazioni dei contratti sui vaccini, ricorreremo

Non tarda la risposta del Commissario Arcuri: «È falso che siano state mandate ai Centri vaccinali meno siringhe di precisione. È quanto affermano gli uffici del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sottolineando che «in questa settimana si è provveduto a distribuire un numero inferiore di siringhe per la banale ragione che Pfizer ci ha inviato un numero inferiore di fiale di vaccino».

Cosa che proseguirà anche la prossima settimana poiché «arriveranno il 20%per cento di fiale in meno rispetto a quanto comunicato».



Nella vicenda interviene il premier Conte: «I rallentamenti delle consegne dei vaccini costituiscono gravi violazioni contrattuali, che producono danni enormi all'Italia e agli altri Paesi europei, con ricadute dirette sulla vita e la salute dei cittadini e sul nostro tessuto economico-sociale già fortemente provato da un anno di pandemia. Ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer-Biontech, per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale. Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti. Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi Ue delle dosi di vaccino già programmate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell'Ue. Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre significherebbe che in Italia verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi anziché 8 milioni».



Meno contagi con più tamponi: il tasso di positività scende al 4,6%

Una situazione che si deve risolvere al più presto perché proprio la partita contro il Covid si gioca tutta sui vaccini e sul necessario aggiornamento del Piano vaccinale.



Intanto oggi sono 13.331 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185, con 286.331 test (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 264.728. Il tasso di positività scende di mezzo punto al 4,6% (ieri era al 5,1%).



L'incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo a oltre 85mila: 85.162. In base ai dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia scendono per la prima volta da settimane sotto i 500mila: 498.834, con un calo di 3.219 rispetto a ieri.



Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.871.189 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.062. Sono 2.386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 4 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 174. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.403 pazienti, in calo di 288 unità rispetto a venerdì.