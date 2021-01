 I piaceri della tavola:cibo e tradizioni pugliesi

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 17:33

sono un’estasi per il palato di chiunque arrivi in Puglia. La regione offre un’ampia varietà prodotti tipici pugliesi da mettere in tavola ad ogni evenienza ed occasione. In particolare durante la stagione invernale è importante avere una dispensa ben fornita ed organizzata. Ma cosa non deve mai mancare in una dispensa pugliese che si rispetti?





Ecco una lista dei cibi che meglio rappresentano la tradizione:



Passata di pomodoro e olio evo

Cominciamo dalle basi. In Puglia nelle dispense di mamme non possono mai mancare la passata di pomodoro e l’olio di oliva. Due ingredienti versatili e indispensabili per la preparazione di moltissime pietanze della cucina pugliese. È sempre bene fare scorta di passata di pomodoro e olio evo per tutto l’anno, trattandosi di prodotti che conservati come si deve mantengono inalterato il loro sapore per lungo tempo.







Sott'oli

In una dispensa pugliese davvero pronta a ogni evenienza ci devono essere sempre i sott’oli, come le zucchine sott'olio, i carciofini sott'olio o gli immancabili pomodori secchi sott’olio. I sottoli sono prodotti versatili e sempre pronti all’uso adatti per accompagnare un secondo piatto, arricchire un’insalata o realizzare un gustoso aperitivo.



Pasta pugliese

Che dispensa sarebbe senza la pasta pugliese? Come ogni domenica che si rispetti in Puglia vengono preparate le orecchiette pugliesi condite con il sugo di braciole o il ragù di carne. Ma in dispensa oltre alle orecchiette c’è spazio anche per tutti gli altri formati di pasta pugliese come gli strascinati, i cavatelli oppure i troccoli.

Formaggi

Nella dispensa non possono mancare i formaggi come ad esempio il cacioricotta. Un formaggio tipico pugliese che, come suggerisce il suo nome, è ottenuto tramite una particolare lavorazione che si colloca a metà tra la preparazione tipica del cacio e quella della ricotta. Grazie alla sua particolare sapidità e consistenza in Puglia viene utilizzato soprattutto per insaporire, grattugiato o a scaglie, la pasta come le tipiche orecchiette al pomodoro.