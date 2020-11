Il covid non ferma San Nikolaus In Alto Adige la tradizione continua

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 15:15

I

In Alto Adige la festa di San Nikolaus è una delle più sentite

Una tradizione nata più di 500 anni fa in nord Europa

Il coronavirus non spezza la tradizione

I bambini riceveranno comunque davanti alla porta di casa il loro sacchettino con caramelle, cioccolato, frutta e dolcetti

- Südtirol la notte tra il 5 e il 6 dicembre si festeggi ladi. L’usanza vuole che il Santo porti ai bambini uncon. Insieme a lui arrivano i Krampus, figure mostruose della tradizione pre-cristiana. Quest’anno, a causa, ledeie di non si terranno , ma lo spirito legato alla festa e a questa antica tradizione resta vivo più che mai: la mattina del 6 dicembre i bambini non mancheranno di trovare davanti alla porta di casa il loro sacchettino.Nel folklore altoatesino legato al, la festa di San Nikolaus è una delle più sentite. La tradizione, celebrata il 6 dicembre, è nata più di 500 anni fa ine ha: si basa, infatti, sulla storia di San Nicolò di Myra e sulla parabola dei talenti. L'usanza cristiana si è conservata soprattutto nelle aree di lingua tedesca, dove viene celebrata ancora oggi. Fra queste l’Alto Adige – Südtirol, la terra dove nascono e crescono le mele Marlene.San Nikolaus, con il mantello rosso, la barba bianca, la mitra e il pastorale,ai bambini più buoni. Ad accompagnarlo come antagonisti ci sono i Krampus, maschere terrificanti che indossano campanacci e corni, a volte armati di fruste e catene per spaventare i bambini meno bravi.L’origine deiè incerta. La, che sembra risalire al periodo pre-cristiano, racconta che nei periodi di carestia, i giovani dei piccoli paesi di montagna si travestissero con vesti e pellicce formate da piume, pelli e corna di animali e terrorizzassero gli abitanti dei villaggi vicini derubandoli delle loro provviste. Tuttavia, i giovani si resero ben presto conto che tra loro si nascondeva il diavolo in persona, rimasto riconoscibile solo grazie alle zampe a forma di zoccolo di capra. Per sconfiggere il demone fu convocato ilNikolaus, che riportò il bene a trionfare sul male.È per ricordare questa leggenda che ogni anno la sera del 5 dicembre isi travestono da Krampus. Sono nate inoltre delle vere e proprie sfilate, che negli anni sono divenute eventi spettacolari molto attesi. Più fedele alla tradizione cristiana invece San Nikolaus, che passa per il centro dei paesi lasciando ai più piccoli l’immancabile sacchettino rosso.E se quest’anno, ledei Krampus e di San Nikolaus sono, icomunque davanti alla porta di casa il loro, come gli omini di panpepato ispirati alla cultura gastronomica locale.