Cortina festeggia le Olimpiadi: 65 anni fa i primi giochi invernali

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 18:31

L'annuncio di Milano-Cortina 2026

Ritorno al futuro

Una foto d'archivio di Cortina 1956

ltri cinque anni epotrà aggiornare il proprio album dei ricordi con le foto delleinvernali (in partnership con Milano). Nel frattempo, il 26 gennaio 2021 si festeggia il 65° annivesario della manifestazione del 1956, la prima organizzata in Italia.Celebrando il passato, laUn futuro già anticipato in quella storica, settima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1956, per esempio, si vide per la prima volta pronunciare il giuramento olimpico a una donna, la sciatrice. Evento che venne trasmetto per la prima volta indopo un attesa che durava dal 1944. Cortina, infatti, era stata scelta come la sede dei Giochi 1944, data che, a causa del conflitto mondiale, fu riprogrammata a dodici anni di distanza.Non a caso, i Giochi Olimpici di Cortina del ‘56 sono stati visti come un simbolo didi un Paese che si rialzava dalle ceneri della guerra. L’evento accese finalmente i riflettori sulla bellezza della località e inaugurò Cortina come di portata internazionale. Sessantacinque anni dopo, Cortina è pronta per le sue seconde Olimpiadi, e dimostra quindi di essere ancora la sede ideale per gli eventi più importanti dello sport invernale. Gli auguri per questa importante ricorrenza vengono naturalmente dalla località e dalla, ente organizzatore dell'evento, che ne celebrerà la data attraverso dei contenuti speciali sul proprio sito web.Per informazioni: www.milanocortina2026.org